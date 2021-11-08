Банановая диета оказалась эффективна при похудении

Телеканал Al Jazeera рассказал о банановой диете, которая позволяет быстро похудеть. Речь идет об известной еще с 2008 года японской системе питания, основанной на ежедневном употреблении всеми любимого тропического фрукта.

Банановая диета - утренняя. Бананы рекомендуется есть на завтрак, запивая молоком или теплой водой. В остальное время можно употреблять все, кроме сладостей. Их также лучше заменить бананами, которые можно использовать в качестве перекуса между основными приемами пищи.

Отмечается, что бананы стимулируют обмен веществ и помогают быстро насытиться. К тому же, этот фрукт богат клетчаткой, помогающей избавляться от жировых отложений.

Тем не менее, такой режим питания должен быть краткосрочным, поскольку бананы содержат, помимо необходимых для худеющих веществ, еще и фруктозу. Отмечается, что банановая диета помогает эффективно сбросить вес, но для закрепления результата организму требуются физические нагрузки.

Ранее кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова указала на ошибку, которая сводит к нулю все усилия сжечь жир. Речь идет об отказе от белка в первый прием пищи, что провоцирует потерю мышечной массы и набор жировой ткани.