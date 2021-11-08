Беларусь через российские порты поставит нефтепродуктов на 35% сверх плана

Переход транспортировки углеводородного сырья через российские порты позволит Беларуси к концу текущего года поставить нефтепродуктов на 35 процентов сверх запланированного. Эти цифры озвучил в понедельник председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, отвечая на вопрос БЕЛТА.

Он напомнил, что еще в прошлом году в Москве было подписано соответствующее межправсоглашение. И по предварительным оценкам, "по итогам года, при планах где-то 1,7 млн. тонн мы выйдем по факту на поставки не менее чем 2,3 млн. тонн", - уточнил глава концерна.

Поставки сырья, пояснил он, были диверсифицированы исходя из рисков и риторики, которая звучала с прибалтийского направления. "Дабы не зависеть от каких-либо обстоятельств, а заниматься исключительно бизнесом и приносить пользу нашим организациям", - сказал Рыбаков.

Отвечая на вопрос агентства, как идут поставки нефтепродуктов на Украину, он подтвердил, что определенная турбулентность в политической сфере в двусторонних отношениях пока не сказывается на бизнесе. "Все, что ложится в экономику и эффективность, все туда поставляется и, соответственно, там принимается и покупается". Правда, глава концерна не стал приводить конкретных цифр.

По его словам, экспортные поставки предприятий выросли по сравнению с показателями прошлого года. "Планируем более 130 процентов темп роста экспорта по всей отрасли, - сказал он. - Уже занимаемся бизнес-планированием следующего года и видим, что будем только добавлять по всем позициям".

Комментируя ситуацию вокруг санкционной политики, Рыбаков признал, что любое давление сказывается на рынке нефти. "Не могло не сказаться. Вопрос только в реагировании, выработке тех решений, которые позволяют дальше продолжать стабильно работать по всем направлениям".

Основной задачей он назвал оперативное реагирование на изменяющиеся условия в рамках волатильности, прежде всего на сырьевом рынке, а также на санкционное давление Запада, "чтобы наши предприятия стабильно работали, вовремя выплачивалась заработная плата и все платежи в бюджет".

Все необходимые решения для нивелирования ситуации, заверил глава концерна, уже приняты.