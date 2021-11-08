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BioWare опубликовала постер новой Mass Effect

Текст:   Богдан Бобров
08.11.2021,  
13:26
Фото: BioWare Фото: BioWare
Фото: BioWare

Ежегодно 7 ноября фанаты Mass Effect отмечают "День N7" - своеобразный праздник франшизы.

К этой дате разработчики из BioWare подготовили для поклонников серии сюрприз - постер новой игры.

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На нем изображен кратер, похожий по очертаниям на голову гета - представителя расы объединенных в сеть искусственных интеллектов.

Также обращает на себя внимание космический корабль, который легко можно спутать с "Нормандией" капитана Шепарда.

Когда выйдет новая часть и о чем она будет, до сих пор не известно. Вместо подзаголовка на постере значится "Mass Effect will continue".

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