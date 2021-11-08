Через три года 80% россиян смогут получать федеральную помощь без справок

Через три года около 80% граждан смогут получать федеральную помощь проактивно или на основании заявления, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Никакие справки и бумажные документы предъявлять не придется", - подчеркнул он на оперативном совещании со своими заместителями.

Это станет возможным благодаря созданию Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере. "Она поможет оперативно и просто предоставлять людям положенные им меры поддержки в зависимости от жизненной ситуации, с использованием принципов социального казначейства", - сказал Мишустин.

Кроме того, правительство намерено развивать механизм обратной связи с людьми по вопросам социальной защиты и назначения помощи. Для этого планируется запустить единый контакт-центр взаимодействия с гражданами. Через него можно будет получить всю интересующую информацию.