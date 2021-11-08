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08.11.2021 18:15
Рубрика: Общество

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 250 млн

Текст: Нина Егоршева
Фото: Олеся Курпяева/РГ Фото: Олеся Курпяева/РГ
Фото: Олеся Курпяева/РГ

Число случаев заражения коронавирусом в мире перешагнуло отметку в 250 млн человек. Об этом сообщили в университете Джонса Хопкинса.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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При этом отмечается, что сейчас еженедельно выявляется меньше новых случаев коронавируса, чем, например, в августе. Тем не менее, общее число заразившихся продолжает расти. Так, за последние 28 дней больше всего новых случаев заражения выявлено в США (около 2,1 млн), Великобритании (около 1,1 млн) и России (около 992 тыс.). В целом в мире за указанный период коронавирусом заболело более 11,9 млн человек, сообщается на сайте университета.

Ранее журнал Lancet Infectious Diseases сообщил, что вакцинация позволяет удвоить шансы на бессимптомное протекание коронавируса в случае заражения. Кроме этого, вакцинированные реже - на 70% - нуждаются в стационарном лечении.

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