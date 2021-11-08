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08.11.2021 16:28
Рубрика: Общество

Детский омбудсмен назвала меру против травли в школах

Текст: Дмитрий Гончарук
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Чтобы решать конфликтные ситуации между детьми, необходимо закрепить на уровне закона институт медиации в школах, считает уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости
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"Одним из эффективных механизмов предупреждения и разрешения конфликтов с участием несовершеннолетних становится институт медиации, и здесь проводится большая работа Министерством просвещения. Действительно, становится больше школьных служб медиации, примирения, численность участвующих в работе с этой темой специалистов возрастает. Предлагаем обсудить возможность дополнить Федеральный закон "Об образовании" в части регламентации, определения порядка использования технологий примирения внутри образовательных учреждений", - сказала Львова-Белова на круглом столе в Совете Федерации, темой которого стало право детей на безопасность.

Детский омбудсмен привела результаты исследования ВЦИОМ, по которым 18% опрошенных так или иначе сталкивались с травлей в школе, а 38% - подвергались ей напрямую.

"Травля не всегда есть только в школе, она есть и в учреждениях дополнительного образования, в спортивных секциях. Поэтому для решения этих проблем нужно подключать молодежные структуры, муниципальные власти, лучше готовить психологов-педагогов", - подчеркнула Мария Львова-Белова.

Также она обратила внимание на травлю в интернете, или кибербуллинг. По мнению омбудсмена, детям необходимо прививать навыки безопасного цифрового поведения, а также оказывать им психологическую помощь в Сети.

Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка Законодательная власть Совет Федерации

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