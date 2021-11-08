Документооборот в сфере трудовых отношений будет переведен в "цифру"

Модернизация государственной службы занятости предполагает перевод всех услуг в этой сфере на портал "Работа в России". "Современные технологии эффективно помогут соискателям находить подходящие вакансии, а предприятиям - нужных специалистов", - считает премьер-министр Михаил Мишустин.

Еще один проект цифровой трансформации в социальной сфере, который правительство намерено реализовать до 2030 года, связан с внедрением электронного кадрового документооборота. "Он предусматривает перевод в "цифру" документов, которые касаются трудовых отношений. Это выгодно для работодателей. Им станет проще вести все кадровые вопросы. Новые возможности появятся для развития дистанционных форм занятости", - отметил глава кабмина на оперативном совещании со своими заместителями.