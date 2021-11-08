"Единая Россия" подготовила поправки ко второму чтению проекта бюджета

Партия "Единая Россия" вместе с кабмином проработали поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на три предстоящих года. Государственные расходы в 2022-2024 годах предложено увеличить на 107,6 млрд рублей. Приоритетами, как и прежде, будут поддержка семей с детьми и помощь наиболее уязвимым категориям граждан, заявил председатель "Единой России", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Первое чтение основной финансовый документ прошел в конце октября - одобрив его, депутаты одновременно приняли проект постановления на тему дальнейшей доработки проекта. Над конкретными изменениями "единороссы" работали вместе с правительством, и свои предложения они представили на совещании с участием главы минфина Антона Силуанова. По словам министра, получившиеся поправки направлены на поддержку людей и развитие экономики. Он заверил, что деньги на реализацию предложений найдутся. "Что касается финансового обеспечения, государственный бюджет позволяет найти финансовые ресурсы в рамках второго чтения, - заверил он. - Мы это отработаем на площадках Госдумы".

Необходимый запас прочности, чтобы изыскать дополнительные 107,6 млрд рублей, действительно есть, подтвердил глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. По его словам, свод всех поправок будет направлен в профильные комитеты для рассмотрения.

Представители "ЕР" рассказали о конкретных инициативах ко второму чтению.

В частности, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила увеличить на 1,5 млрд рублей субсидирование льготных авиаперелетов для жителей Дальнего Востока. Дмитрий Медведев, комментируя такую инициативу, отметил, что "чем шире будет эта программа, тем лучше". По его словам, если граждане не смогут покупать билеты из-за дороговизны, то "мы просто можем потерять единство страны".

Председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев поднял проблему устаревших общежитий для студентов. По его словам, в предстоящие три года предлагается выделять 3 млрд рублей ежегодно, чтобы можно было ремонтировать по сто тысяч квадратных метров в год. Глава партии согласился, что общежития во многих вузах остались практически в том же состоянии, в каком они находились еще в советский период, и сейчас важно выделять деньги на их ремонт.

Ко второму чтению бюджета "Единая Россия" предложила увеличить государственные расходы на 107,6 млрд рублей

Метелев также предложил заложить в бюджете на ближайшие три года финансовую поддержку для известных некоммерческих организаций - Российского Красного Креста, Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям и "Бессмертного полка". Эти организации оказывают действительно важную помощь и поддержку гражданам, поддержал Медведев.

Глава думского Комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов обратил внимание на то, что и на фоне пандемии нельзя забывать про плановую медпомощь. "Единороссы", по его словам, предлагают выделить дополнительное финансирование (по 2,3 миллиарда рублей ежегодно) на закупку противовирусных препаратов для болеющих ВИЧ-инфекциями, а также на обеспечение донорской крови. "Я получаю постоянные обращения о том, как буксует плановая помощь из-за проблем, связанных с пандемией, - подтвердил важность решения этого вопроса Дмитрий Медведев. - Этим нужно заниматься. Жизнь никуда не ушла, даже несмотря на этот ковид".

Подняли и проблемы сельчан. Зампред аграрного комитета Юлия Оглоблина предложила увеличить финансирование госпрограммы на поддержку села на 4,5 миллиарда рублей. "Это постоянная тема, наша забота", - согласился Медведев. Отдельно он отметил важность поддержки работающих на селе специалистов.

Председатель партии сообщил, что поддерживает и другие инициативы. Депутаты от "ЕР" наряду с уже названными поправками предложили вдвое увеличить расходы на борьбу с цифровым неравенством и на финансирование программы по обеспечению жильем инвалидов, вставших на очередь до 2005 года. Среди других инициатив - выделить больше средств на программы развития дорог в регионах, заложив на это по 50 миллиардов рублей ежегодно.

В целом новый бюджет должен быть основной для дальнейшего развития страны и обеспечить людям весь спектр гарантий со стороны государства, подчеркнул Медведев. Он напомнил, что представители партии брали на себя обязательства в ходе предвыборных баталий. "Это как раз и есть первичная проверка на прочность тех обещаний, которые давались в ходе выборов", - заявил глава партии. Он рекомендовал депутатам от "ЕР" более наступательно отстаивать свою позицию в диалоге с оппонентами, выступающими против выполнения социальных расходов бюджета.