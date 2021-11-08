"Единая Россия" подготовила поправки ко второму чтению проекта бюджета

Новости

Власти Грузии прокомментировали перевод Саакашвили в больницу 00:34
Байден заявил об успехах в борьбе с киберпреступностью 00:13
75-летний актер Талашко уволился из вуза после обвинений в харассменте 08.11.2021
Соединенные Штаты ввели санкции против криптобанка Chatex 08.11.2021
В Беларуси отреагировали на закрытие КПП в Польше 08.11.2021
Сирийские средства ПВО отразили воздушную атаку в провинции Хомс 08.11.2021
Минюст включил адвоката Ивана Павлова в список СМИ-иноагентов 08.11.2021
Банановая диета оказалась эффективна при похудении 08.11.2021
Синод РПЦ расширил полномочия патриарха Московского и всея Руси 08.11.2021
Минобороны: 1 633 военных с COVID-19 находятся под наблюдением врачей 08.11.2021
Путин наградил Гинцбурга орденом Александра Невского 08.11.2021
На польско-белорусской границе раздались выстрелы 08.11.2021
Педиатр назвала симптомы COVID-19 у детей 08.11.2021
В ПФР рассказали, кто может претендовать на досрочную пенсию 08.11.2021
Воронежские власти ввели QR-доступ во все публичные места 08.11.2021
Минфин предложил запретить вывоз лома драгоценных металлов из России 08.11.2021
Число беженцев на польской границе достигло двух тысяч человек 08.11.2021
Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолете 08.11.2021
Львова-Белова предложила ввести интернет-помощь для борьбы с кибербуллингом 08.11.2021
Власти Москвы предупредили о снегопаде в ночь на вторник 08.11.2021
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 250 млн 08.11.2021
Захарова напомнила Варшаве об ее участии в разрушении Ирака 08.11.2021
В ПФР перечислили основания для прекращения выплаты пенсии 08.11.2021
В РПЦ призвали авторов селфи на фоне храмов уважать чувства верующих 08.11.2021
В Москве отменили Неделю моды 08.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
08.11.2021 23:12
Рубрика: Власть

"Единая Россия" подготовила поправки ко второму чтению проекта бюджета

Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Столичный выпуск № 253(8604)
Партия "Единая Россия" вместе с кабмином проработали поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на три предстоящих года. Государственные расходы в 2022-2024 годах предложено увеличить на 107,6 млрд рублей. Приоритетами, как и прежде, будут поддержка семей с детьми и помощь наиболее уязвимым категориям граждан, заявил председатель "Единой России", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Первое чтение основной финансовый документ прошел в конце октября - одобрив его, депутаты одновременно приняли проект постановления на тему дальнейшей доработки проекта. Над конкретными изменениями "единороссы" работали вместе с правительством, и свои предложения они представили на совещании с участием главы минфина Антона Силуанова. По словам министра, получившиеся поправки направлены на поддержку людей и развитие экономики. Он заверил, что деньги на реализацию предложений найдутся. "Что касается финансового обеспечения, государственный бюджет позволяет найти финансовые ресурсы в рамках второго чтения, - заверил он. - Мы это отработаем на площадках Госдумы".

Фото: РИА Новости
Путин утвердил Основы госполитики в сфере стратегического планирования

Необходимый запас прочности, чтобы изыскать дополнительные 107,6 млрд рублей, действительно есть, подтвердил глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. По его словам, свод всех поправок будет направлен в профильные комитеты для рассмотрения.

Представители "ЕР" рассказали о конкретных инициативах ко второму чтению.

В частности, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила увеличить на 1,5 млрд рублей субсидирование льготных авиаперелетов для жителей Дальнего Востока. Дмитрий Медведев, комментируя такую инициативу, отметил, что "чем шире будет эта программа, тем лучше". По его словам, если граждане не смогут покупать билеты из-за дороговизны, то "мы просто можем потерять единство страны".

Председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев поднял проблему устаревших общежитий для студентов. По его словам, в предстоящие три года предлагается выделять 3 млрд рублей ежегодно, чтобы можно было ремонтировать по сто тысяч квадратных метров в год. Глава партии согласился, что общежития во многих вузах остались практически в том же состоянии, в каком они находились еще в советский период, и сейчас важно выделять деньги на их ремонт.

Ко второму чтению бюджета "Единая Россия" предложила увеличить государственные расходы на 107,6 млрд рублей

Метелев также предложил заложить в бюджете на ближайшие три года финансовую поддержку для известных некоммерческих организаций - Российского Красного Креста, Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям и "Бессмертного полка". Эти организации оказывают действительно важную помощь и поддержку гражданам, поддержал Медведев.

Глава думского Комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов обратил внимание на то, что и на фоне пандемии нельзя забывать про плановую медпомощь. "Единороссы", по его словам, предлагают выделить дополнительное финансирование (по 2,3 миллиарда рублей ежегодно) на закупку противовирусных препаратов для болеющих ВИЧ-инфекциями, а также на обеспечение донорской крови. "Я получаю постоянные обращения о том, как буксует плановая помощь из-за проблем, связанных с пандемией, - подтвердил важность решения этого вопроса Дмитрий Медведев. - Этим нужно заниматься. Жизнь никуда не ушла, даже несмотря на этот ковид".

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
В правительстве поддержали идею об отмене обязательного техосмотра

Подняли и проблемы сельчан. Зампред аграрного комитета Юлия Оглоблина предложила увеличить финансирование госпрограммы на поддержку села на 4,5 миллиарда рублей. "Это постоянная тема, наша забота", - согласился Медведев. Отдельно он отметил важность поддержки работающих на селе специалистов.

Председатель партии сообщил, что поддерживает и другие инициативы. Депутаты от "ЕР" наряду с уже названными поправками предложили вдвое увеличить расходы на борьбу с цифровым неравенством и на финансирование программы по обеспечению жильем инвалидов, вставших на очередь до 2005 года. Среди других инициатив - выделить больше средств на программы развития дорог в регионах, заложив на это по 50 миллиардов рублей ежегодно.

В целом новый бюджет должен быть основной для дальнейшего развития страны и обеспечить людям весь спектр гарантий со стороны государства, подчеркнул Медведев. Он напомнил, что представители партии брали на себя обязательства в ходе предвыборных баталий. "Это как раз и есть первичная проверка на прочность тех обещаний, которые давались в ходе выборов", - заявил глава партии. Он рекомендовал депутатам от "ЕР" более наступательно отстаивать свою позицию в диалоге с оппонентами, выступающими против выполнения социальных расходов бюджета.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия" Президент Совет Безопасности Бюджет 2020-2022

Главное сегодня

Путин наградил Гинцбурга орденом Александра Невского
Минюст включил адвоката Ивана Павлова в список СМИ-иноагентов
На польско-белорусской границе раздались выстрелы
Топ-менеджер "Газпрома" заявил о готовности "Северного потока-2" к запуску
Сирийские средства ПВО отразили воздушную атаку в провинции Хомс
Как проходит перепись населения и что о стране может сказать статистика
Депутаты ГД пообещали "РГ": История с компенсацией за "испорченную" "Ласточку" приведет к изменению законодательства