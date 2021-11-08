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08.11.2021 00:10
Рубрика: Общество

Эксперт назвала необычную особенность заражения коронавирусом

Текст: Ольга Игнатова, Ирина Невинная
Бытует мнение, что коронавирус и все его новые штаммы уже полностью вытеснили сезонный грипп. Так ли это?
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Эксперт посоветовала заболевшим COVID-19 изолироваться от домашних животных

Как пояснила в ходе "совета экспертов" в "Российской газете" заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, сезонный грипп никуда не ушел. "Конечно, он существует. По статистике, по официальным данным референс-центров, которые ведут мониторинг по России, у нас примерно около одного-двух процентов сейчас заражений провоцирует грипп. Выявляют в основном грипп Н2n2 при ОРВИ в целом и при так называемом тяжелом остром респираторном синдроме. Что еще выявляется сейчас? Около пяти процентов болеют риновирусной инфекцией. Есть другие вирусы - аденовирус диагностируется где-то у одного-двух процентов заболевших, выявляются бокавирусы, метапневновирусы. Ковид выявляется у более 40 процентов всех заболевших вирусными инфекциями. При этом остальные вирусы все равно сохраняют свою значимость и живучесть. Эти вирусы никуда не ушли. Они поражают и взрослое население, и детей", - рассказала эксперт.

В то же время она отметила интересную тенденцию. "Когда распространяется преимущественно один возбудитель, который имеет большую способность к распространению, то те пациенты, те люди, которые по каким-то причинам имеют на данный момент высокую чувствительность, конечно, будут в первую очередь заражаться именно преобладающим вирусом. Возможно заражение одновременно или в течение одного-двух дней, пока идет инкубационный период, допустим, гриппом и другими вирусами. Мы видим, что когда сочетанная этиология, то, как правило, наступает гораздо более тяжелое течение болезни и, конечно, тут надо ориентироваться на то, чтобы соблюдать абсолютно все меры защиты и неспецифической профилактики, помимо вакцинации, чтобы не подхватить другие вирусы. Они никуда не делись. Даже наоборот, по сравнению с 2019 и 2020 годами, в этом году мы видим более высокий уровень циркуляции различных респираторных вирусов, более раннее появление вируса гриппа в популяции, чего мы не видели в прошлые годы", - уточнила Татьяна Руженцова.

Полностью "совет экспертов" читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

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