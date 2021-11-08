Эксперт рассказал о проблемах с вакцинными турами для иностранцев

Запуск вакцинных туров в Россию для иностранцев тормозится из-за неготовности законодательства и необходимости согласовать действия нескольких ведомств. Об этом рассказал "РГ" директор ассоциации "Турмомощь" Александр Осауленко.

"Мы окунулись в эту тему. Оказалось, существует масса подзаконных актов, которые регламентируют применение вакцины. Эти документы сегодня корректируются с учетом поручений президента России. Это очень небыстрый процесс, поэтому мы сегодня ждем", - сказал Осауленко.

Он пояснил, что в свое время эта тема была очень резонансной, звучали опасения, хватит ли всем вакцины от корнавируса. Требуется доработать законодательство, чтобы иностранные граждане могли получать прививки российской вакциной.

Кроме того, требуется межведомственное взаимодействие. Различные вопросы организации туров для вакцинирования относятся к ведению Минздрава, МВД, МИД, Ростуризма. "Как только межведомственные отношения начинают работать процесс замедляется", - сказал глава "Турпомощи".

Например, идут переговоры об упрощении анкету для получения иностранцами электронной визы. "Этот вопрос открытый, дискуссия пока идет. С чем-то МИД соглашается, на чем-то настаивает, у них есть свои основания. Пока сложно сказать, что будет в итоге. Но диалог идет, все заинтересованные стороны в нем участвуют", - отметил Осауленко.

По словам представителя турбизнеса, решение привиться российской вакциной принимается эмоционально, потому иностранцы вряд ли будут планировать такие туры за несколько месяцев. Нужно упростить условия въезда, чтобы запустить массовые вакцинные туры.

Поручение проработать вопрос о запуске вакцинных туров было дано президентом России правительству в июне этого года. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова в сентябре отмечала, что Глава Ростуризма Зарина Догузова в сентябре заявила, что организованные вакцинные туры в Россию для иностранцев могут быть запущены до конца этого года.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин ранее рассказывал "РГ", что туры для иностранных туристов в Россию для вакцинации от коронавируса могут быть запущены с июля 2021 года. По его словам, такие туры могут стоить от 500 долларов до 2 тысяч долларов в зависимости от категории отеля.

Как указывает газета "Известия", пока каких-либо визовых послаблений для желающих въехать в Россию для вакцинации нет. С 1 июня 2007 года установлен срок оформления российских виз для граждан ЕС - 10 календарных дней. Однако в связи с пандемийными ограничениями эти сроки могут меняться. В июне в МИД РФ заявляли, что иностранцы пока не могут оформить электронную визу для въезда в Россию в рамках вакцинного туризма, так как отсутствуют правовые основания и технические возможности.