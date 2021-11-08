Эксперт связал удаленную работу с повышенной тревожностью

Новости

Роспотребнадзор рассказал, для кого наиболее опасен парагрипп 14:01
В Подмосковье проверят все хостелы после массовых драк мигрантов 13:59
"Выписка не за горами": состояние Александра Серова улучшилось 13:31
Во Внуково задержали двух пассажиров с килограммом кокаина в желудке 13:29
Захарян и Самошников не помогут сборной России в матчах с Кипром и Хорватией 13:20
Песков: Сокращение сроков QR-кодов не обсуждается и не обсуждалось 13:19
Большая группа беженцев пересекла белорусско-польскую границу 13:18
В Татарстане начались учения ОДКБ "Нерушимое братство - 2021" 13:12
В Подмосковье занято 90 процентов детских ковидных коек 13:10
Песков заявил об отсутствии национальной подоплеки в недавних драках 13:09
Бирюков: Коммунальная техника переведена на зимний режим работы 13:07
Автолюбителей столичного региона предупредили о первом гололеде 13:03
Умер легендарный арабский певец-рекордсмен Сабах Фахри 13:02
Беларусь через российские порты поставит нефтепродуктов на 35% сверх плана 13:00
Срок ареста экс-губернатора Хабаровского края Фургала могут продлить 13:00
Даниэль Ортега побеждает на выборах президента Никарагуа 12:59
Песков назвал непростой ситуацию с мигрантами на границе Беларуси 12:59
Андрей Воробьев поручил расширить программу льготной ипотеки для врачей 12:52
Путин поговорил по телефону с директором ЦРУ 12:45
В Кремле уверены, что "Северный поток-2" улучшит ситуацию на рынке газа 12:45
В Подмосковье 85% госпитализированных с COVID-19 не прививались 12:40
Отказ суда решать вопрос о передаче Пола Уилана США признан законным 12:38
Обломки упавшего Ан-12 перевезут в аэропорт Иркутска для экспертизы 12:35
В Подмосковье вновь развернут госпиталь для больных COVID в парке "Патриот" 12:29
Оперштаб: В Москве выявлено 4982 новых случая COVID-19 12:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
08.11.2021 13:47
Рубрика: Экономика

Эксперт связал удаленную работу с повышенной тревожностью

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Удаленная работа для половины сотрудников стала дополнительным фактором, вызывающим тревогу и напряжение. Об этом "Российской газете" рассказал руководитель Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.

Фото: Photoxpress
Врачам могут разрешить лечить и ставить диагнозы удаленно

По его словам, вначале работники воспринимали удаленную работу как подарок, ведь им не нужно было тратить время на дорогу. Однако дома в большинстве случаев невозможно создать абсолютно рабочую атмосферу. "Люди столкнулись с тем, что вынуждены из дома решать сложнейшие вопросы, что для многих стало дополнительным стрессовым фактором", - говорит врач.

Проводя больше времени со своей семьей, меньше с друзьями или на каких-то мероприятиях, многие вдруг осознали внутрисемейные проблемы, которые раньше не стояли так остро: например, что в семье нет контакта с детьми или между супругами существует напряжение в отношениях. У многих в замкнутых семейных системах участились проявления гнева, отмечает врач.

Он обратил внимание, что подобное явление наблюдали при исследовании поведения приматов. Ученые установили, что уменьшение ареала их обитания приводит в пропорциональному увеличению количества агрессивных проявлений.

"Похоже, что если человек не работает над своей осознанностью и эмоциональной саморегуляцией, то, оказываясь зажатым в рамки своей квартиры, дома или города, он чаще подвержен агрессивным реакциям, что также негативно воздействует на близких, становясь дополнительным фактором стрессовой нагрузки", - пояснил Мартынов.

Количество вакансий на удаленке в России увеличилось в три раза
Экономика Работа Занятость Общество Здоровье

Главное сегодня

Песков назвал непростой ситуацию с мигрантами на границе Беларуси
Путин поговорил по телефону с директором ЦРУ
Гинцбург рассказал о необходимом для защиты от COVID-19 уровне антител
Владимир Кехман проведет сокращение штата в МХАТ им. Горького
В Роспотребнадзоре заявили о большей схожести симптомов COVID-19 и ОРВИ
Названы регионы, где коммунальные услуги подорожают сильнее всего
Могут ли на кассе не принять непонравившиеся купюры