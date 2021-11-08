Эксперт связал удаленную работу с повышенной тревожностью

Удаленная работа для половины сотрудников стала дополнительным фактором, вызывающим тревогу и напряжение. Об этом "Российской газете" рассказал руководитель Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.

По его словам, вначале работники воспринимали удаленную работу как подарок, ведь им не нужно было тратить время на дорогу. Однако дома в большинстве случаев невозможно создать абсолютно рабочую атмосферу. "Люди столкнулись с тем, что вынуждены из дома решать сложнейшие вопросы, что для многих стало дополнительным стрессовым фактором", - говорит врач.

Проводя больше времени со своей семьей, меньше с друзьями или на каких-то мероприятиях, многие вдруг осознали внутрисемейные проблемы, которые раньше не стояли так остро: например, что в семье нет контакта с детьми или между супругами существует напряжение в отношениях. У многих в замкнутых семейных системах участились проявления гнева, отмечает врач.

Он обратил внимание, что подобное явление наблюдали при исследовании поведения приматов. Ученые установили, что уменьшение ареала их обитания приводит в пропорциональному увеличению количества агрессивных проявлений.

"Похоже, что если человек не работает над своей осознанностью и эмоциональной саморегуляцией, то, оказываясь зажатым в рамки своей квартиры, дома или города, он чаще подвержен агрессивным реакциям, что также негативно воздействует на близких, становясь дополнительным фактором стрессовой нагрузки", - пояснил Мартынов.