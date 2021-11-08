Герман Греф порекомендовал вложиться в федеральный займ

Новости

Отказ суда решать вопрос о передаче Пола Уилана США признан законным 12:38
В Подмосковье вновь развернут госпиталь для больных COVID в парке "Патриот" 12:29
Оперштаб: В Москве выявлено 4982 новых случая COVID-19 12:14
Умер актер из латиноамериканских "мыльных опер" Энрике Роча 12:11
Комнаты в российских городах подорожали за год на 17% 12:10
Еще один участник съемок фильма "Ржавчина" попал в больницу 12:03
Умер сценарист советских детективов Андрис Колбергс 11:50
Умер легендарный югославский певец Маринко Роквич 11:43
В Вильнюсе активисты приняли петицию в защиту мигрантов 11:42
Документооборот в сфере трудовых отношений будет переведен в "цифру" 11:39
Глава Минприроды Александр Козлов заразился коронавирусом 11:23
Суд признал законным отказ в рассмотрении вопроса о передаче Уилана США 11:21
Греф оценил риск нового кризиса мировой экономики 11:13
В Каннах неизвестный напал на полицейских и ранил одного из них ножом 11:09
В Крым придет резкое похолодание со снегом 11:07
Умер режиссер Ману Бонмарьяж 11:06
В Никарагуа состоялись выборы президента и вице-президента страны 11:01
Новый российский бронированный пикап сняли на видео 11:00
Минцифры: Портал "Госуслуг" работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются 10:50
В Марокко найден мертвым оператор поттерианы и "Звездных войн" 10:45
Скончался бывший глава Минэнерго Сергей Шматко 10:11
Китай выстроил в пустыне флот США для отработки ракетных ударов 10:07
В Москве и МО приостановлен бесплатный проезд для непривитых пенсионеров 09:56
Владимир Кехман проведет сокращение штата в МХАТ им. Горького 09:40
Умер экс-министр путей сообщения РФ Вадим Морозов 09:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
08.11.2021 11:07
Рубрика: Экономика

Герман Греф порекомендовал вложиться в федеральный займ

Текст: Александр Проценко
Как защитить свои сбережения от постоянного роста цен, глава Сбербанка Герман Греф рассказал в интервью РИА Новости. По мнению авторитетного банкира, одним из самых надежных способов является вложение денег в облигации федерального займа России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Герман Греф пояснил, что совершенно отказываться от сбережений имеет смысл лишь в том случае, когда инфляция удваивает цены за пару недель, как в Зимбабве. России это не грозит. Но в других ситуациях можно и нужно подстраховать свои сбережения выгодными и надежными вложениями.

Фото: iStock
Финансист посоветовала инвестировать деньги с помощью банковских вкладов

Например, 1 ноября стало известно, что на фоне роста ключевой ставки Центробанка до 7,5 процента многие коммерческие банки повысили доходность вкладов выше 8 процентов, чтобы догнать повышающуюся инфляцию. О таком росте доходности по вкладам заявили сразу несколько банков из топ-50. Перед вкладчиками встает вопрос, кому именно доверить свои деньги? Но глава Сбербанка напомнил, что в таких ситуациях есть смысл приобретения облигаций федерального займа России. Поскольку они не только супернадежны. Их преимущество в том, что номинал государственных бумаг индексируется на уровень инфляции, а купон привязан к ставке межбанковского рынка RUONIA.

Как добавило РИА Новости, ранее экономист Алексей Коренев назвал облигации высшей категории надежности идеальным вариантом для начинающего инвестора, который не хочет глубоко вникать в тему изучения ценных бумаг и постоянно следить за рынком. "Я говорю об облигациях федерального займа или, например, Сбербанка, "Роснефти", то есть тех компаний, которые точно не разорятся и никуда не денутся. Единственная сложность в том, что для того, чтобы получать хороший стабильный доход, необходимо вложить миллионов десять по разным облигациям. Но если такая возможность есть, это самый простой выход: открываете брокерский счет, консультируетесь со специалистом, который подскажет, какие облигации лучше взять", - объяснил эксперт.

Экономика Финансы Инвестиции Компании Финансы Сбербанк

Главное сегодня

Гинцбург рассказал о необходимом для защиты от COVID-19 уровне антител
СМИ: Минсельхоз хочет отменить пошлину на мясо ради стабилизации цен
В Беларуси заявили о движении большой группы беженцев к польской границе
Владимир Кехман проведет сокращение штата в МХАТ им. Горького
В Роспотребнадзоре заявили о большей схожести симптомов COVID-19 и ОРВИ
Названы регионы, где коммунальные услуги подорожают сильнее всего
Могут ли на кассе не принять непонравившиеся купюры