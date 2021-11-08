Герман Греф порекомендовал вложиться в федеральный займ

Герман Греф пояснил, что совершенно отказываться от сбережений имеет смысл лишь в том случае, когда инфляция удваивает цены за пару недель, как в Зимбабве. России это не грозит. Но в других ситуациях можно и нужно подстраховать свои сбережения выгодными и надежными вложениями.

Например, 1 ноября стало известно, что на фоне роста ключевой ставки Центробанка до 7,5 процента многие коммерческие банки повысили доходность вкладов выше 8 процентов, чтобы догнать повышающуюся инфляцию. О таком росте доходности по вкладам заявили сразу несколько банков из топ-50. Перед вкладчиками встает вопрос, кому именно доверить свои деньги? Но глава Сбербанка напомнил, что в таких ситуациях есть смысл приобретения облигаций федерального займа России. Поскольку они не только супернадежны. Их преимущество в том, что номинал государственных бумаг индексируется на уровень инфляции, а купон привязан к ставке межбанковского рынка RUONIA.

Как добавило РИА Новости, ранее экономист Алексей Коренев назвал облигации высшей категории надежности идеальным вариантом для начинающего инвестора, который не хочет глубоко вникать в тему изучения ценных бумаг и постоянно следить за рынком. "Я говорю об облигациях федерального займа или, например, Сбербанка, "Роснефти", то есть тех компаний, которые точно не разорятся и никуда не денутся. Единственная сложность в том, что для того, чтобы получать хороший стабильный доход, необходимо вложить миллионов десять по разным облигациям. Но если такая возможность есть, это самый простой выход: открываете брокерский счет, консультируетесь со специалистом, который подскажет, какие облигации лучше взять", - объяснил эксперт.