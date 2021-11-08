Глава МИД РФ оценил возможность встречи в "нормандском формате"

Дата встречи глав МИД стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) не определена. И этот вопрос не будет обсуждаться, пока не станет понятно, насколько содержательной будет такая встреча, в чем будет выражаться ее результат, ведь он должен опираться на выполнение украинской стороной предыдущих договоренностей. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя идею своего французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана провести переговоры 11 ноября.

"11 ноября ничего не будет, каких-то новых дат мы не обсуждаем", - отметил Лавров. По его словам, "сначала нам необходимо понять, какой будет продукт такой встречи, какой будет ее результат, насколько ее результат будет опираться на выполнение украинской стороной всех предыдущих решений в нормандском формате".

Как напомнил глава МИД РФ, в конце октября российская сторона направила партнерам по нормандскому формату проект итогового документа возможной министерской встречи. "Документ был честный, достаточно емкий, охватывал все ключевые проблемы, в которые упирается урегулирование внутриукраинского кризиса, проблемы прежде всего в отказе украинского руководства выполнять свои обязательства, резолюции Совбеза ООН", - подчеркнул Лавров, добавив, что теперь Москва ждет реакции со стороны партнеров.

"Мы бы хотели получить реакцию на содержательные предложения - именно содержательная сторона дела имеет приоритет, а не протокольные договоренности - давайте повидаемся, попозируем перед фотоаппаратами, телекамерами и тем самым пошлем сигнал, что нормандский формат работает. Нам такие показушные выступления не нужны", - отметил российский министр.