Глава Минприроды Александр Козлов заразился коронавирусом

Глава Минприроды Александр Козлов пропустит климатический саммит в Глазго, причиной стала болезнь главы ведомства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства Марину Евсееву.

"У Александра Александровича положительный тест на COVID-19. Болезнь протекает в легкой форме", - заявила Евсеева.

По ее словам, о госпитализации министра речь не идет, он продолжит работу в дистанционном формате.

На очных мероприятиях министра заменят его заместители. Так, в климатическом саммите, который проходит в Глазго, примет участие Сергей Аноприенко.