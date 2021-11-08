Глава Росстандарта рассказал об "экспорте" ГОСТов и роботах-пылесосах

На самом ли деле экономическое развитие в стране невозможно без параллельного развития института стандартизации?
Антон Шалаев: По большому счету, да. Нынешняя национальная система стандартизации действует с 2016 года. Главная ее особенность в том, что любая заинтересованная сторона может инициировать разработку национального стандарта, обсудить тему на экспертной площадке - в техническом комитете по стандартизации - и в итоге получить действительно необходимое регулирование в качестве нормативно-технического документа.
Принятие стандартов значительно увеличивает эффективность производства. Бизнес все в большей степени начинают видеть на практике, насколько эффективно можно использовать стандарты как инструмент продвижения новых технологий и в целом повышения собственной конкурентоспособности.
Если в 2016 году из всех документов, которые утверждал Росстандарт в течение года, инициированных бизнесом было 15%, то по итогам 2020 года их стало 49%. При этом изменились сроки появления ГОСТа. В 2016 году средний период составлял почти два года, сейчас это девять месяцев. Речь идет о прохождении всех этапов - от инициирования до утверждения документа в качестве ГОСТа. А это участие и консолидация всех заинтересованных сторон: производителей, потребителей, регуляторов, представителей науки, вузов, органов власти, общественных организаций. Эксперты принимают участие в разработке, экспертизе, согласовании и публичном обсуждении проекта. И только при достижении консенсуса документ попадает в Росстандарт на утверждение.
Учитывая это, можно понять, насколько это сжатые сроки. Причем у нас уже на практике есть примеры, когда срок разработки ГОСТа вообще сокращен до четырех месяцев.
Летом сформирован новый проектный технический комитет по стандартизации "Умные (SMART) стандарты". Насколько отечественные предприятия и организации смогут быстро вписаться в такой формат?
Антон Шалаев: В обозримом будущем стандарты в их классическом представлении не будут востребованы. В экономике идет максимальная автоматизация и роботизация многих процессов, и в этих условиях бумажная брошюрка, на которой написано "ГОСТ", воспринимается уже как некий атавизм.
Нужны новые механизмы. Требования к товару или услуге должны быть описаны в виде базы данных или электронной модели. Тогда они могут быть сразу интегрированы непосредственно в автоматизированные системы предприятий. Мировое сообщество уже несколько лет обсуждает тему SMART-стандартов, которые читаются и передаются машинами, а человек становится фактически исключенным из этой связки. Задача созданного комитета - разработать унифицированные стандарты и требования к цифровым документам. Это переход к четвертому уровню стандартизации, при котором нормативные требования передаются в формате "машина-машина". Для его достижения необходимо создать комплекс стандартов, что сможет исключить ситуации, когда предприятия, работающие в цифровых форматах, используют разные критерии оценки или разные системы измерения.
Проект первого стандарта, разработанного в комитете, уже вынесен на публичное обсуждение. Это основополагающий национальный документ "Стандарты национальные в цифровых форматах". На данном этапе любая заинтересованная сторона может внести свои замечания и предложения. Думаю, что до конца текущего года стандарт будет утвержден.
Роботизация и искусственный интеллект (ИИ) все больше входят в повседневную жизнь. Какие стандарты в этом направлении приняты и еще разрабатываются?
Антон Шалаев: Фонд российских стандартов в области робототехнических комплексов насчитывает на сегодняшний день порядка 50 документов. Большая часть из них - требования к совместимости роботов и их компонентов, а также требования в области безопасности. В основном речь идет о сервисных и промышленных роботах.
Например, в нашем фонде стандартов уже есть документы, определяющие требования к совместимости различных автоматизированных объектов "умного дома" - тех же роботов-пылесосов, например. Или роботов, созданных для поддержания безопасности в общественных местах, роботов, созданных для предотвращения чрезвычайных ситуаций.
Более того, российские эксперты, которые занимаются созданием роботов и робототехнических комплексов, активно участвуют в обсуждении и подготовке стандартов на международном уровне. Это одно из направлений, где наша страна занимает активную позицию.
Что касается искусственного интеллекта, то тут стандартизация, на мой взгляд, вообще незаменима. Учитывая большую общественную значимость этих задач, к используемым интеллектуальным технологиям предъявляются особые требования по безопасности. А единственным способом объективно удостовериться в том, что система в реальных условиях эксплуатации поведет себя именно так, как планировали ее разработчики, и не будет представлять угрозы, становится тестирование систем искусственного интеллекта, проводимое по унифицированным требованиям.
В прошлом году была принята отдельная программа стандартизации, насчитывающая более 200 документов, которые необходимо принять в течение пяти лет. Первые стандарты в области ИИ уже появились - их восемь. К примеру, нормы, регулирующие действия систем, функционирующих на основе искусственного интеллекта, в общественном транспорте, на вокзалах, аэропортах, - это системы мониторинга, прогнозирования намерения людей и т.д.
Какие еще технологические стандарты запланированы к разработке и принятию?
Антон Шалаев: В этой программе есть несколько блоков, часть из которых связаны с применением ИИ. Клиническая медицина, транспорт, энергетика и АПК. Особенно активно развивается сектор сельского хозяйства, потому что на полях появляется все больше беспилотной техники, что тоже требует гарантии безопасности ИИ-системы. Кстати, первый стандарт в этом направлении появится в России уже в 2021 году.
Когда-то наша страна была лидером в части разработки ГОСТов и технических условий (ТУ). А какой вклад в формирование мировых стандартов сегодня вносит Россия?
Антон Шалаев: Вы правы, с 1960-х по 1980-е годы СССР был одним из мировых лидеров в области стандартизации, и наши ГОСТы в отношении высокотехнологичной продукции брали за основу международных стандартов. А за отраслевыми советскими стандартами охотились ведущие технические разведки мира. Сейчас мы восстанавливаем утраченные когда-то позиции. Российские эксперты принимают активное участие в разработке актуальных международных стандартов, а нередко и сами выходят с инициативой создания таких стандартов.
В 2021 году суммарно в международных организациях по стандартизации уже 15 документов разрабатываются по инициативе России. Это такие сферы, как железнодорожный транспорт, атомная техника, авиационная и аэрокосмическая отрасли, а также сфера корпоративного управления.
За последние годы Россия сделала колоссальные шаги в развитии стандартизации в сфере космической техники. У нас первыми в мире появились стандарты серии дистанционного зондирования земли и сбора данных в космическом пространстве. И сейчас, образно говоря, весь мир выстроился в очередь за возможностью использовать российские стандарты в этой сфере. Это одно из направлений, где мы уже совершенно точно вернули лидерские позиции.
Когда заработает сервис оповещения владельцев автомобилей, попавших под отзывную кампанию, через единый портал госуслуг?
Антон Шалаев: Если отвечать конкретно, то сервис заработает в 2022 году. Если более детализировано, то отвечу так: отзывные кампании - это важная часть системы технического регулирования как такового. Мы приняли единый стандарт для производителей, поставщиков и продавцов при отзыве продуктов автомобилестроения. Сейчас все отзывы проходят по одним и тем же принципам, а с будущего года, в случае попадания вашего авто под отзывную кампанию, информация до вас будет доведена через госуслуги.
Что касается будущих сервисов от Росстандарта, то в разработке находится целый ряд проектов. Например, Росстандарт совместно с департаментом информационных технологий города Москвы запустил сервис на портале mos.ru для подачи сведений о поверке или вводе водосчетчиков в эксплуатацию после замены, демонтажа или пропуска срока поверки. С помощью этой услуги можно сообщать данные о проведении плановой поверки или установке приборов учета воды в электронном виде, без посещения управляющей организации. Сейчас хозяевам квартир будет гораздо проще следить за сроком их использования и не беспокоиться по поводу своевременности их замены. Кроме прочего сервис исключит мошенничество в этой сфере.