Глава Росстандарта рассказал об "экспорте" ГОСТов и роботах-пылесосах

Россия возвращает себе лидерские позиции в разработке стандартов. Так, наша страна первой в мире разработала стандарты серии дистанционного зондирования земли и цифровых двойников изделий. По сути, мир выстроился в очередь за возможностью использовать российские стандарты в этой сфере, рассказал в интервью "Российской газете" глава Росстандарта Антон Шалаев.

На самом ли деле экономическое развитие в стране невозможно без параллельного развития института стандартизации?

Антон Шалаев: По большому счету, да. Нынешняя национальная система стандартизации действует с 2016 года. Главная ее особенность в том, что любая заинтересованная сторона может инициировать разработку национального стандарта, обсудить тему на экспертной площадке - в техническом комитете по стандартизации - и в итоге получить действительно необходимое регулирование в качестве нормативно-технического документа.

Принятие стандартов значительно увеличивает эффективность производства. Бизнес все в большей степени начинают видеть на практике, насколько эффективно можно использовать стандарты как инструмент продвижения новых технологий и в целом повышения собственной конкурентоспособности.

Если в 2016 году из всех документов, которые утверждал Росстандарт в течение года, инициированных бизнесом было 15%, то по итогам 2020 года их стало 49%. При этом изменились сроки появления ГОСТа. В 2016 году средний период составлял почти два года, сейчас это девять месяцев. Речь идет о прохождении всех этапов - от инициирования до утверждения документа в качестве ГОСТа. А это участие и консолидация всех заинтересованных сторон: производителей, потребителей, регуляторов, представителей науки, вузов, органов власти, общественных организаций. Эксперты принимают участие в разработке, экспертизе, согласовании и публичном обсуждении проекта. И только при достижении консенсуса документ попадает в Росстандарт на утверждение.

Учитывая это, можно понять, насколько это сжатые сроки. Причем у нас уже на практике есть примеры, когда срок разработки ГОСТа вообще сокращен до четырех месяцев.

Летом сформирован новый проектный технический комитет по стандартизации "Умные (SMART) стандарты". Насколько отечественные предприятия и организации смогут быстро вписаться в такой формат?

Антон Шалаев: В обозримом будущем стандарты в их классическом представлении не будут востребованы. В экономике идет максимальная автоматизация и роботизация многих процессов, и в этих условиях бумажная брошюрка, на которой написано "ГОСТ", воспринимается уже как некий атавизм.

Нужны новые механизмы. Требования к товару или услуге должны быть описаны в виде базы данных или электронной модели. Тогда они могут быть сразу интегрированы непосредственно в автоматизированные системы предприятий. Мировое сообщество уже несколько лет обсуждает тему SMART-стандартов, которые читаются и передаются машинами, а человек становится фактически исключенным из этой связки. Задача созданного комитета - разработать унифицированные стандарты и требования к цифровым документам. Это переход к четвертому уровню стандартизации, при котором нормативные требования передаются в формате "машина-машина". Для его достижения необходимо создать комплекс стандартов, что сможет исключить ситуации, когда предприятия, работающие в цифровых форматах, используют разные критерии оценки или разные системы измерения.

Проект первого стандарта, разработанного в комитете, уже вынесен на публичное обсуждение. Это основополагающий национальный документ "Стандарты национальные в цифровых форматах". На данном этапе любая заинтересованная сторона может внести свои замечания и предложения. Думаю, что до конца текущего года стандарт будет утвержден.

Роботизация и искусственный интеллект (ИИ) все больше входят в повседневную жизнь. Какие стандарты в этом направлении приняты и еще разрабатываются?

Антон Шалаев: Фонд российских стандартов в области робототехнических комплексов насчитывает на сегодняшний день порядка 50 документов. Большая часть из них - требования к совместимости роботов и их компонентов, а также требования в области безопасности. В основном речь идет о сервисных и промышленных роботах.

Например, в нашем фонде стандартов уже есть документы, определяющие требования к совместимости различных автоматизированных объектов "умного дома" - тех же роботов-пылесосов, например. Или роботов, созданных для поддержания безопасности в общественных местах, роботов, созданных для предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Более того, российские эксперты, которые занимаются созданием роботов и робототехнических комплексов, активно участвуют в обсуждении и подготовке стандартов на международном уровне. Это одно из направлений, где наша страна занимает активную позицию.

В фонде стандартов уже есть ГОСТы как для роботов-пылесосов, так и для роботов, созданных для предотвращения чрезвычайных ситуаций

Что касается искусственного интеллекта, то тут стандартизация, на мой взгляд, вообще незаменима. Учитывая большую общественную значимость этих задач, к используемым интеллектуальным технологиям предъявляются особые требования по безопасности. А единственным способом объективно удостовериться в том, что система в реальных условиях эксплуатации поведет себя именно так, как планировали ее разработчики, и не будет представлять угрозы, становится тестирование систем искусственного интеллекта, проводимое по унифицированным требованиям.

В прошлом году была принята отдельная программа стандартизации, насчитывающая более 200 документов, которые необходимо принять в течение пяти лет. Первые стандарты в области ИИ уже появились - их восемь. К примеру, нормы, регулирующие действия систем, функционирующих на основе искусственного интеллекта, в общественном транспорте, на вокзалах, аэропортах, - это системы мониторинга, прогнозирования намерения людей и т.д.

Какие еще технологические стандарты запланированы к разработке и принятию?

Антон Шалаев: В этой программе есть несколько блоков, часть из которых связаны с применением ИИ. Клиническая медицина, транспорт, энергетика и АПК. Особенно активно развивается сектор сельского хозяйства, потому что на полях появляется все больше беспилотной техники, что тоже требует гарантии безопасности ИИ-системы. Кстати, первый стандарт в этом направлении появится в России уже в 2021 году.

Когда-то наша страна была лидером в части разработки ГОСТов и технических условий (ТУ). А какой вклад в формирование мировых стандартов сегодня вносит Россия?

Антон Шалаев: Вы правы, с 1960-х по 1980-е годы СССР был одним из мировых лидеров в области стандартизации, и наши ГОСТы в отношении высокотехнологичной продукции брали за основу международных стандартов. А за отраслевыми советскими стандартами охотились ведущие технические разведки мира. Сейчас мы восстанавливаем утраченные когда-то позиции. Российские эксперты принимают активное участие в разработке актуальных международных стандартов, а нередко и сами выходят с инициативой создания таких стандартов.

В 2021 году суммарно в международных организациях по стандартизации уже 15 документов разрабатываются по инициативе России. Это такие сферы, как железнодорожный транспорт, атомная техника, авиационная и аэрокосмическая отрасли, а также сфера корпоративного управления.

За последние годы Россия сделала колоссальные шаги в развитии стандартизации в сфере космической техники. У нас первыми в мире появились стандарты серии дистанционного зондирования земли и сбора данных в космическом пространстве. И сейчас, образно говоря, весь мир выстроился в очередь за возможностью использовать российские стандарты в этой сфере. Это одно из направлений, где мы уже совершенно точно вернули лидерские позиции.

Когда заработает сервис оповещения владельцев автомобилей, попавших под отзывную кампанию, через единый портал госуслуг?

Антон Шалаев: Если отвечать конкретно, то сервис заработает в 2022 году. Если более детализировано, то отвечу так: отзывные кампании - это важная часть системы технического регулирования как такового. Мы приняли единый стандарт для производителей, поставщиков и продавцов при отзыве продуктов автомобилестроения. Сейчас все отзывы проходят по одним и тем же принципам, а с будущего года, в случае попадания вашего авто под отзывную кампанию, информация до вас будет доведена через госуслуги.

Что касается будущих сервисов от Росстандарта, то в разработке находится целый ряд проектов. Например, Росстандарт совместно с департаментом информационных технологий города Москвы запустил сервис на портале mos.ru для подачи сведений о поверке или вводе водосчетчиков в эксплуатацию после замены, демонтажа или пропуска срока поверки. С помощью этой услуги можно сообщать данные о проведении плановой поверки или установке приборов учета воды в электронном виде, без посещения управляющей организации. Сейчас хозяевам квартир будет гораздо проще следить за сроком их использования и не беспокоиться по поводу своевременности их замены. Кроме прочего сервис исключит мошенничество в этой сфере.