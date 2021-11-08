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08.11.2021 15:57
Рубрика: Власть

Голикова поручила регионам разобраться в причинах дефицита врачей

Текст: Нина Егоршева

Вице-премьер Татьяны Голиковой поручила регионам до 15 декабря проанализировать дефицит врачей и оценить эффективность мер по их привлечению и закреплению на местах. Об этом говорится в протоколе поручений по итогам заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Высшим органам исполнительной власти субъектов РФ проанализировать дефицит медицинских кадров в субъекте Российской Федерации, а также наличие в регионе специальных программ и мер поддержки, направленных на привлечение и закрепление медицинских работников в субъекте Российской Федерации, с оценкой эффективности их реализации", - отмечается в документе, который цитирует ТАСС.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко предложил врачам-пенсионерам вернуться на работу. Он напомнил, что в начале пандемии из-за высокого риска заболеть коронавирусом пожилые медики ушли на самоизоляцию, многие тогда вышли на пенсию. Сегодня, по словам Мурашко, эти люди могли бы вернуться, поскольку вакцина позволяет защитить их жизни.

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