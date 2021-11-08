Google и Telegram оштрафованы за неудаление запрещенного контента

И Google, и Telegram были признаны виновными в неудалении подлежащего удалению контента - часть 2 статьи 13.41 КоАП РФ

Впрочем, это еще не все. В отношении Google будут 29 ноября рассматриваться еще два таких же протокола. Всего же на интернет-сервисы Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok наложены штрафы более чем на 100 миллионов рублей.