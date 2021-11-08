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08.11.2021 15:45
Рубрика: Общество

Город возрастом 5000 лет обнаружили в Турции

Текст: Денис Передельский
Фото: Anadolu Agency Фото: Anadolu Agency
Фото: Anadolu Agency

В Турции археологи при раскопках, проведенных в древнем городе Паназтепе, обнаружили остатки построек, относящихся, вероятно, к основанию самого первого поселения в этом месте. Возраст находок составляет около 5000 лет.

Фото: Biuro Prasowe Uniwersytet Jagiellonski
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Как сообщает Daily Sabah, открытие совершено в районе Менемен на западе провинции Измир. Археологи раскопали постройки, которые, по предварительным данным, относятся к самому раннему периоду истории города Паназтепе.

Сообщается, что обнаружены остатки домов и многочисленные фрагменты керамики. Эти находки указывают на то, что здесь около 5000 лет назад уже существовало достаточно крупное поселение.

Согласно новым оценкам, Паназтепе использовался в качестве поселения примерно с 3000 года до нашей эры и до византийского периода. Сегодня руины этого города находятся в 10-ти километрах от побережья. Однако ученые считают, что в бронзовом веке это был важный порт.

По словам руководителя раскопок Юмита Чайыра из Университета Сиваса Джумхуриета, Паназтепе был важным центром, начиная примерно с 2000 года и до нашей эры. Его торговые связи простирались до восточного Средиземноморья, западного побережья Эгейского моря и даже до Кавказа.

Город был расположен стратегически выгодно - на пересечении торговых путей, которые соединяли микенскую цивилизацию на западе и хеттскую цивилизацию на востоке. По словам Чайыра, новые находки сдвигают историю города на несколько столетий назад. Самые древние слои поселения, обнаруженные в ходе раскопок, относятся к раннему бронзовому веку.

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