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08.11.2021 11:13
Рубрика: Экономика

Греф оценил риск нового кризиса мировой экономики

Текст: Евгения Думанская
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Есть риски, что отдельные компании и страны придут к дефолту на фоне ужесточения монетарной политики ведущими мировыми регуляторами, но насколько системными являются эти риски пока остается под вопросом, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Фото: Getty Images
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Он отметил, что ставки пока растут только номинально, а в реальном выражении, то есть, с учетом инфляции, остаются отрицательными.

"Кто-то может пострадать, однако вопрос в том, насколько этот риск системный", - сказал Греф, отвечая на вопрос РИА Новости о том, грозит ли ужесточение монетарной политики новым мировым кризисом.

По итогам прошлого квартала мировой долг достиг рекордного объема в 296 триллионов долларов. Согласно оценке ЦБ РФ, неустойчивая динамика рынков и появление "пузырей" на фоне ужесточения монетарной политики развитыми странами может привести к проблемам по всему миру, в том числе, глобальному финансовому кризису. ФРС США пока сохраняет ставку на уровне 0-0,25% годовых, но начинает замедлять темпы монетарной поддержки экономики и не исключает повышения ставки в 2022 году.

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