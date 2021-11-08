Греф оценил риск нового кризиса мировой экономики

Есть риски, что отдельные компании и страны придут к дефолту на фоне ужесточения монетарной политики ведущими мировыми регуляторами, но насколько системными являются эти риски пока остается под вопросом, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Он отметил, что ставки пока растут только номинально, а в реальном выражении, то есть, с учетом инфляции, остаются отрицательными.

"Кто-то может пострадать, однако вопрос в том, насколько этот риск системный", - сказал Греф, отвечая на вопрос РИА Новости о том, грозит ли ужесточение монетарной политики новым мировым кризисом.

По итогам прошлого квартала мировой долг достиг рекордного объема в 296 триллионов долларов. Согласно оценке ЦБ РФ, неустойчивая динамика рынков и появление "пузырей" на фоне ужесточения монетарной политики развитыми странами может привести к проблемам по всему миру, в том числе, глобальному финансовому кризису. ФРС США пока сохраняет ставку на уровне 0-0,25% годовых, но начинает замедлять темпы монетарной поддержки экономики и не исключает повышения ставки в 2022 году.