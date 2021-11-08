Грета Тунберг заявила о поступающих в ее адрес угрозах

По ее словам, это стало одной из причин, почему она сейчас не живет со своими родителями. Она перебралась на съемную квартиру, чтобы ее было сложнее найти. Как рассказала Тунберг, несмотря на пришедшую к ней славу, она продолжает вести жизнь обычного подростка, ходить на занятия, и связывать свою жизнь с политикой она пока не собирается.
Экоактивистка также заявила, что стала более осторожной с критикой в последнее время. Впрочем, это не помешало ей разбить в пух и прах те климатические саммиты и мероприятия, которые сейчас проводятся. По словам Тунберг, они "не обеспечивают прогресса", все время создаются юридические лазейки, чтобы не выполнять обещания. Тем не менее она продолжит посещать их, чтобы привлекать внимание к тому, что не делается.
Так, пару дней назад она возглавила демонстрацию в Глазго, где проходит Конференция ООН об изменении климата. "COP превратился в рекламную акцию, где лидеры произносят красивые речи и объявляют о фантастических обязательствах и целях. При этом за закрытыми дверями они продолжают отказываться принимать какие-либо радикальные меры по борьбе с изменением климата", - заявила она во время митинга. Примечательно, что для участия в этой акции многие подростки прогуляли школу, и за это их родителям в Британии могут грозить штрафы.