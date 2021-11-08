Инфекционист: Привитые мешают мутации COVID-19

Привитый от COVID-19 человек становится конечным звеном при распространении вируса и предотвращает его мутацию. Такое мнение высказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

В эфире телеканала "Россия 24" эксперт объяснил, что даже если вакцинированный заболел, он в любом случае выделяет меньшее количество вируса. "Есть понятие стерильный иммунитет. Значит, что когда человек заражается, он дальше вирус не передает, и вот тот, кто вакцинирован, выделяет меньшее количество вируса и вирусная нагрузка для окружающих снижается. Это, во-первых. Во-вторых, он является конечным звеном для вируса, что предотвращает мутацию коронавирусной инфекции", - уточнил Тимаков.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков сообщил, что справиться с новыми штаммами коронавируса поможет так называемый гибридный иммунитет. По словам Крючкова, если человек переболел, а потом вакцинировался, то его антитела лучше справляются с болезнью. Плазма людей, которые просто переболели коронавирусом или просто привились, работала хуже, уточнил медик.