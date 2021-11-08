Итальянским преступникам предложат исправиться в культурных учреждениях

На Апеннинах стартовал пилотный проект, в рамках которого лицам, осужденным за преступления на срок не более 4 лет, будет предложен уникальный шанс на исправление в виде выполнения общественно-полезных работ в культурных учреждениях. Эта инициатива появилась на свет благодаря стараниям министра культуры Дарио Франческини и министра юстиции Марты Картабия, подписавших совместный меморандум.

Согласно документу в первом этапе программы примут участие 102 человека, но в будущем эксперимент планируется расширить за счет привлечения большего числа оступившихся граждан.

Среди 52 культурных заведений (11 музеев и археологических парков, 5 архивов и 36 библиотек по всей территории страны), куда получат доступ выбранные для этого нарушители закона, значатся Королевский дворец в Казерте, Пинакотека Болоньи, Герцогский дворец в Мантуе и многие другие не менее достойные объекты.

Отмечается, что в случае если осужденные проявят себя с положительной стороны, их судимость будет погашена. По мнению министра юстиции, проект несет огромную символическую нагрузку. Поскольку речь идет о лицах, совершивших такие преступления, как кража, нанесение урона объектам культурного наследия, причинение телесных повреждений, а также оставление в опасности, "у них появится возможность компенсировать вред, причиненный обществу".