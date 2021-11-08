Как изменятся уроки отечественной истории

К концу года в Минпросвещения России поступит концепция стандарта по всеобщей истории и начнется ее общественное обсуждение. Количество часов школьной истории вырастет, а уроки будут проходить в театрах и музеях. Какие еще меры собираются предпринять педагоги, чтобы их ученики имели адекватное представление о прошлом страны, "РГ" побеседовала с председателем Ассоциации учителей истории и обществознания, академиком Александром Чубарьяном.

Александр Чубарьян: В историческом сочинении на ЕГЭ нужно будет показать понимание сути исторических событий. Фото: Аркадий Колыбалов

Александр Оганович, президент страны дал поручение подготовить предложения по преподаванию истории в школе. Что вы об этом думаете?

Александр Чубарьян: Одна из проблем школьной истории - использование внеурочного материала. Мы поговорили с учителями. Они предлагают включить уроки в музеях, библиотеках, архивах и театрах в образовательную программу. К слову, и в мире такой опыт существует. Например, во Франции часть уроков проходит в Лувре. А чем не подходит для изучения истории древнего мира, скажем, знаменитая египетская коллекция Музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина? Лучше провести этот урок прямо там, чем бездумно запоминать фамилии фараонов. Однако встает вопрос: как такие занятия вести в городах, где нет больших и серьезных музеев? Директор Исторического музея Алексея Левыкина предлагает сделать музейную онлайн-программу для школ.

Все, что российский школьник должен вынести из школы, записано в культурно-историческом стандарте. Это не слишком тяжелый груз?

Александр Чубарьян: У педагогов есть серьезные сомнения в слишком подробном перечне обязательных к изучению исторических персонажей. Мало того, стандарт не всегда корреспондируется с событиями, которые изучаются на уроках. Нуждаются в уточнении и некоторые формулировки стандарта, например касающиеся революций.

По мнению академика Анатолия Деревянко, одним из самых важных школьных предметов должно стать краеведение. Однако известно, что есть исторические темы, на которые местное и общегосударственное видение расходятся. Например, татаро-монгольское иго. Как с этим быть в учебниках?

Александр Чубарьян: Лично мое мнение: региональный компонент истории должен включать в основном культурно-этнографические сюжеты. А всю политическую составляющую оставить федеральным учебникам. Для решения этих вопросов на съезде учителей создана рабочая группа под эгидой РИО, которая будет, в частности, следить, чтобы в местных и общероссийских учебниках не было противоречий.

Следует вернуть в учебный план три часа истории в неделю в 9-м классе

"О проявлении нравственного начала в истории". "На чем основывается духовная связь между предками и потомством? Это темы исторических сочинений, которые писали гимназисты в старой России. В этом году в российских школах этот жанр отменили. Почему?

Александр Чубарьян: Дело в том, что историческое сочинение, в том виде, в котором оно существовало в последнее время в современной школе, вызывало единодушное возражение учителей из-за формального подхода. Например, надо, чтобы в этом сочинении было упомянуто столько-то имен, столько-то дат и тому подобное. Идет подготовка другого варианта этой части ЕГЭ, в котором выпускник сможет показать, есть ли у него историческое мышление, понимание сути событий в историческом контексте.

А может, нам вообще экзамены отменить? И свободно, без нервов развивать историческое мышление?

Александр Чубарьян: Не думаю, что это хорошая идея. Я, наоборот, сторонник того, чтобы в какой-то форме была проверка по истории по окончании 9-го класса. И в 11-м классе тоже. Мало того, все, кто заканчивает 9-й класс и уходит в колледж, сегодня не успевают познакомиться с событиями минувшего века. Так и появляются школьники, которые слабо себе представляют, кто победил во Второй мировой войне. Поэтому принято решение в 9-м классе последние полгода проводить уроки введения в XX век.

Желание учить школьную историю отбивает еще и дисбаланс между огромным объемом обязательной информации и мизерным количеством часов на его изучение...

Александр Чубарьян: Делегаты недавно прошедшего съезда учителей единодушно высказались за увеличение времени на школьное преподавание истории. Следует вернуть в учебный план три часа истории в неделю в 9-м классе (в т.ч. при 5-дневной учебной неделе). Особенно это важно в связи с предстоящим включением в стандарт модуля "Введение в новейшую историю России". К слову, такое же решение принял и Всемирный конгресс историков. Оказалось, что это проблема не только наша, а и всего мира. Второе. В ближайшее время начнется общественное обсуждение стандарта для курса "Всеобщая история".