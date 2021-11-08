Как клон Т-54 превратился в американо-китайский танк Jaguar

Поэтому, не прекращая собственных разработок, специалисты из Поднебесной решили обратиться за помощью к конструкторам из американской компании Cadillac Gage Textron, известной, в частности, созданием легкого танка Stingray, поставлявшегося в Таиланд.
Чтобы создать новый экспортный основной боевой танк, получивший название Jaguar, понадобилось четыре года. В результате в 1989 году для проведения испытаний были изготовлены два образца.
Внешне эти боевые машины сильно отличались от известного Type 59, шасси которого использовалось для монтажа обновленных деталей корпуса, внутреннего оборудования и башни с многослойным бронированием.
В качестве основного вооружения применили широко распространенную в то время 105-мм нарезную L7 с боекомплектом 34 снаряда.
Пулеметы были производства США: спаренный 7,62 М240С и 12,7-мм M2 Browning.
Командир и наводчик получили современные многоканальные прицелы с лазерными дальномерами, тепловизорами, баллистическим вычислителем и комплектом специальных датчиков.
Двигатель - 750-сильный с автоматической трансмиссией. Максимальная скорость по шоссе - 60 км/ч. Емкость топливных баков - 1000 литров, что обеспечивало запас хода в 500 км. Боевая масса - 42000 кг. Экипаж - четыре человека.
Успешно развивавшееся американо-китайское сотрудничество прервалось после событий на площади Тяньаньмэнь, и танки Jaguar так и не пошли в серию.
Это не единственный проект бронемашины, создававшейся совместно с США, в это же время прекратилась работа над совместной БМП NFV-1.
My poster on an RARE project of Chinese & American T-59 tank upgraded in 1980s called 'JAGUAR'.. 🇺🇸🇨🇳 pic.twitter.com/ZBa4o4j4wo— KUNAL BISWAS (@Kunal_Biswas707) November 3, 2021