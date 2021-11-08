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Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
08.11.2021 01:33
Рубрика: В мире

Как в Европе укрепляют рубежи обороны против ковида

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8603)
В странах Евросоюза вновь ужесточают ограничения из-за роста заболеваемости ковидом. В Австрии с понедельника начнет действовать правило "двух П" - в кафе, салоны красоты, гостиницы, театры и кинотеатры, на концерты, спортивные матчи и любые мероприятия численностью более 25 человек будут пускать только привитых или переболевших. Тем, кто без прививки, не помогут даже ПЦР-тесты, которые до сих пор служили пропуском в общественные места. На этом фоне в альпийской республике начался ажиотаж в центрах вакцинации. СМИ окрестили его "паникой шницеля".

Как пишет Spiegel online, в Вене желающие вакцинироваться на этих выходных стояли в очередях в среднем по полтора часа. В Зальцбурге граждане чуть ли не штурмом брали разъезжавший по городу "вакциномобиль". В земле Форарльберг наблюдался аншлаг в торговых центрах, где оборудовали прививочные пункты. Газета Kurier напоминает, что правило "двух П" относится ко всем жителям, у которых нет противопоказаний для вакцинации. В том числе и к детям старше 12 лет.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Правило "трех П" для привитых, переболевших и протестированных будет по-прежнему действовать в качестве поблажки разве что в рамках трудового законодательства. Сотрудники фирм и предприятий, которые по каким-то причинам отказываются делать укол, могут регулярно сдавать тесты, чтобы продолжать ходить на работу. Кроме того, ужесточаются требования к обязательному ношению масок (а точнее - респираторов класса защиты FFP2). Теперь за этим будут следить не только в общественном транспорте, но и в торговых центрах, библиотеках и музеях. Сейчас в Австрии полностью привиты от ковида примерно 64 процента населения - это чуть меньше, чем в среднем по ЕС (67 процентов). Накануне в стране зарегистрировали 9943 случая новых заражений в день - это больше, чем когда-либо с начала пандемии.

Тем временем Греция пока только перешла на правило "трех П" - но по меркам Эллады это уже шаг на пути к ужесточению правил. С субботы не привитые греки должны предъявлять отрицательный тест для входа в магазины, парикмахерские, банки, госучреждения. Положение не распространяется на продуктовые, аптеки, а также религиозные учреждения. Хотя Греческая православная церковь призвала не привитых прихожан сдавать тесты перед посещением служб.

В Германии, где после Дня всех святых также наблюдался небывалый всплеск заболеваемости ковидом (33 940 новых пациентов за одни сутки), и вовсе заговорили о том, чтобы на рождественские ярмарки и карнавалы пускать только по ковид-паспортам. С такой инициативой выступила немецкая Ассоциация муниципалитетов и городов, передает Die Welt.

Между тем на выходных очередная многотысячная демонстрация "ковид-диссидентов" и противников вакцинации прошла в Лейпциге. Нарушителей правил социального дистанцирования снова разгоняла полиция.

Взгляд из США

Федеральные власти США ввели новое правило, согласно которому все работодатели со штатом в 100 или более сотрудников обязаны полностью вакцинировать их к 4 января или же обеспечить еженедельное тестирование на COVID-19. По оценкам властей, требование затронет примерно 84 миллиона человек. Столь жесткое и масштабное решение о вакцинации на федеральном уровне - мера для США экстраординарная, поскольку в основном решения такого рода принимают местные власти.

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Тем не менее в Белом доме уверены, что столь жесткие меры - единственный способ подстегнуть буксующую вакцинацию, уровень которой пока не позволяет остановить распространение коронавируса. За нарушение правил с компаний будут взимать штрафы. Прии этом работодателии не обязаны оплачивать отказникам еженедельное тестирование.

Решение Белого дома, принятое после длительных консультаций с юристами, было встречено в штыки его политическимии оппонентами. Пока апелляционный суд пятого округа США приостановил действие указа, сославшись на конфликты с законодательством и конституцией страны.

Подготовил Игорь Дунаевский

Взгляд из Италии

Спустя полтора года после завершения российской гуманитарной миссии в Бергамо (в области Ломбардия), где COVID-19 свирепствовал со страшной силой, Италия, похоже, наконец может себе позволить устраивать футбольные матчи в присутствии большего количества тиффози. Недавние встречи в рамках Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Зенитом" в Турине, а также "Аталантой" и "Манчестер Юнайтед" в многострадальном Бергамо лишнее тому подтверждение.

Еще в июне этого года, когда Риму выпала честь открыть 60-й чемпионат Европы на "Стадио Олимпико", вместимость которого почти 73 тысячи человек, пустили всего 25 процентов болельщиков. Прошло всего каких-то 4 месяца, но ситуация на Апеннинах успела кардинально измениться в лучшую сторону. В Италии футболистов встречают ревущие трибуны, забитые людьми без масок. По новым правилам, в "белой зоне", где индекс заражаемости не превышает единицы, стадионы разрешено заполнять на 75 процентов гражданами, имеющими на руках электронный сертификат о вакцинации с QR-кодом. Власти утверждают, что не за горами возвращение к 100-процентной заполняемости.

Чем вызван такой прорыв? Главным образом - кампанией по вакцинации. Италия, где привито свыше 70 процентов населения, является одним из лидеров в ЕС по этому показателю. Мало кто ожидал от не слишком законопослушных итальянцев такой сознательности. Но наблюдая за ними на протяжении последних двух лет, отравленных пандемией, у меня сложилось четкое понимание того, что итальянцы слишком любят жизнь, чтобы лишиться ее удовольствий по вине какого-то вируса...

Подготовила Нива Миракян (Рим)

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