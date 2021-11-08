Какие абоненты могут остаться без мобильной связи 1 декабря

Новости

Число беженцев на польской границе достигло двух тысяч человек 18:38
Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолете 18:21
Львова-Белова предложила ввести интернет-помощь для борьбы с кибербуллингом 18:19
Власти Москвы предупредили о снегопаде в ночь на вторник 18:17
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 250 млн 18:15
Захарова напомнила Варшаве об ее участии в разрушении Ирака 17:52
В ПФР перечислили основания для прекращения выплаты пенсии 17:34
В РПЦ призвали авторов селфи на фоне храмов уважать чувства верующих 17:17
В Москве отменили Неделю моды 17:04
Глава МИД РФ оценил возможность встречи в "нормандском формате" 16:59
Топ-менеджер "Газпрома" заявил о готовности "Северного потока-2" к запуску 16:52
Инфекционист: Привитые мешают мутации COVID-19 16:50
"Салавату Юлаеву" засчитано поражение в матче КХЛ с "Трактором" 16:38
Детский омбудсмен назвала меру против травли в школах 16:28
Суд оштрафовал Google и Telegram на 6 млн рублей 16:19
Синоптики предупредили о резком скачке давления в Москве 16:17
В ФХР рассказали о ситуации с допуском Евгения Кузнецова на ОИ-2022 16:11
Вирусолог заявил о росте случаев COVID-19 среди детей в десятки раз 16:10
Заболевшему COVID-19 Валерию Гаркалину провели экстренную операцию 16:09
Мясников назвал причины головной боли по утрам 16:05
ГИБДД Москвы призвала автомобилистов срочно сменить резину 16:02
Голикова поручила регионам разобраться в причинах дефицита врачей 15:57
В ПФР назвали условия назначения досрочной пенсии для предпенсионеров 15:34
В Таганроге осудили инженера авиазавода, травившего коллег таллием 15:29
Песков рассказал о жилищных субсидиях для чиновников 15:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
08.11.2021 18:26
Рубрика: Экономика

Какие абоненты могут остаться без мобильной связи 1 декабря

Текст: Олег Капранов
Владельцы корпоративных сим-карт и купленных не напрямую у оператора после с 1 декабря столкнутся с риском остаться без связи. Причина в требованиях законодательства по идентификации каждого абонента через портал Госуслуг.
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Согласно принятым ранее поправкам к Закону "О связи", регулирующим оборот "серых" сим-карт, новые клиенты-юрлица операторов должны с 1 июня регистрировать пользователей сим-карт в единой системе идентификации и аутентификации. Для проверки исполнения требования Роскомнадзор сможет запрашивать данные о звонках, передаче данных, расположении абонентов относительно ближайших базовых станций и др. Срок на выполнение требования - до 30 ноября.

Фото: iStock
Мошенники придумали новую схему обмана россиян с дубликатами сим-карт

По словам главы ИА Telecom Daily Дениса Кускова, подобная верификация - это эффективный способ пресечь распространение анонимных сим-карт, которые часто используются для мошеннических действий. "На данный момент в России существует порядка 11 млн "серых" сим-карт, часть из которых до сих продается на вокзалах и лотках без предъявления паспорта. Причиной этого стала бесконтрольная раздача корпоративных сим-карт, которые не привязывались к конкретному абоненту", - пояснил Кусков "РГ".

Но на практике значительная часть таких абонентов приобрела сим-карты вполне официально - через компании, предлагавшие услуги связи по более выгодным ценам, чем стандартные предложения операторов.

По словам ведущего мобильного аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, сотовый оператор должен получать от компании - корпоративного клиента штатное расписание. На основании этих данных и будет запущена верификация.

Передать информацию компания - корпоративный клиент может в личном кабинете на сайте оператора. Затем каждый пользователь корпоративной сим-карты получит запрос на подтверждение. Уведомление о запросе придет на сим-карту абонента. Перейдя по ссылке в соответствующий раздел Госуслуг, абонент должен проверить информацию о себе и подтвердить ее либо сообщить об ошибке. После этого сим-карта будет подтверждена и номер появится в учетной записи Госуслуг.

В случае если запрос на сим-карту так и не поступил, пользователь может самостоятельно внести данные о своем номере телефона и указать данные компании, предоставившей сим-карту, - наименование или ИНН. И затем, если данные совпадут с информацией оператора, номер также будет активирован.

Фото: iStock
Эксперт назвал признаки необходимости замены сим-карты

Как рассказали "РГ" в одном из сотовых операторов, в случае, если у абонента нет возможности подтвердить данные через Госуслуги или компания, через которую он приобрел сим-карту, больше не существует, можно прийти в офис оператора сотовой связи и после процедуры верификации и подтверждения того, что именно этот абонент является пользователем номера, он сможет переоформить сим-карту на физлицо.

"Будет grace-период, когда людей попытаются дополнительно предупредить и дадут возможность решить проблемы, примерно одна-две недели", - отметил Муртазин. По его мнению, в ситуации, когда у абонента нет возможности подтвердить свои данные по сим-карте, наиболее оптимальным было бы приобретение нового номера на свои личные данные напрямую у оператора.

С марта 2022 года аналогичную процедуру идентификации пройдут и пользователи мессенджеров. В случае если операторы не подтвердят наличие договора на номер, указанный в мессенджере, аккаунт будет заблокирован.

Экономика Отрасли Связь

Главное сегодня

Топ-менеджер "Газпрома" заявил о готовности "Северного потока-2" к запуску
Google и Telegram оштрафованы за неудаление запрещенного контента
Лавров: Директор ЦРУ признал необходимость соблюдения Минских соглашений
Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолете
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 250 млн
Названы регионы, где коммунальные услуги подорожают сильнее всего
Могут ли на кассе не принять непонравившиеся купюры