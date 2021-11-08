Какие абоненты могут остаться без мобильной связи 1 декабря

Владельцы корпоративных сим-карт и купленных не напрямую у оператора после с 1 декабря столкнутся с риском остаться без связи. Причина в требованиях законодательства по идентификации каждого абонента через портал Госуслуг.

Согласно принятым ранее поправкам к Закону "О связи", регулирующим оборот "серых" сим-карт, новые клиенты-юрлица операторов должны с 1 июня регистрировать пользователей сим-карт в единой системе идентификации и аутентификации. Для проверки исполнения требования Роскомнадзор сможет запрашивать данные о звонках, передаче данных, расположении абонентов относительно ближайших базовых станций и др. Срок на выполнение требования - до 30 ноября.

По словам главы ИА Telecom Daily Дениса Кускова, подобная верификация - это эффективный способ пресечь распространение анонимных сим-карт, которые часто используются для мошеннических действий. "На данный момент в России существует порядка 11 млн "серых" сим-карт, часть из которых до сих продается на вокзалах и лотках без предъявления паспорта. Причиной этого стала бесконтрольная раздача корпоративных сим-карт, которые не привязывались к конкретному абоненту", - пояснил Кусков "РГ".

Но на практике значительная часть таких абонентов приобрела сим-карты вполне официально - через компании, предлагавшие услуги связи по более выгодным ценам, чем стандартные предложения операторов.

По словам ведущего мобильного аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, сотовый оператор должен получать от компании - корпоративного клиента штатное расписание. На основании этих данных и будет запущена верификация.

Передать информацию компания - корпоративный клиент может в личном кабинете на сайте оператора. Затем каждый пользователь корпоративной сим-карты получит запрос на подтверждение. Уведомление о запросе придет на сим-карту абонента. Перейдя по ссылке в соответствующий раздел Госуслуг, абонент должен проверить информацию о себе и подтвердить ее либо сообщить об ошибке. После этого сим-карта будет подтверждена и номер появится в учетной записи Госуслуг.

В случае если запрос на сим-карту так и не поступил, пользователь может самостоятельно внести данные о своем номере телефона и указать данные компании, предоставившей сим-карту, - наименование или ИНН. И затем, если данные совпадут с информацией оператора, номер также будет активирован.

Как рассказали "РГ" в одном из сотовых операторов, в случае, если у абонента нет возможности подтвердить данные через Госуслуги или компания, через которую он приобрел сим-карту, больше не существует, можно прийти в офис оператора сотовой связи и после процедуры верификации и подтверждения того, что именно этот абонент является пользователем номера, он сможет переоформить сим-карту на физлицо.

"Будет grace-период, когда людей попытаются дополнительно предупредить и дадут возможность решить проблемы, примерно одна-две недели", - отметил Муртазин. По его мнению, в ситуации, когда у абонента нет возможности подтвердить свои данные по сим-карте, наиболее оптимальным было бы приобретение нового номера на свои личные данные напрямую у оператора.

С марта 2022 года аналогичную процедуру идентификации пройдут и пользователи мессенджеров. В случае если операторы не подтвердят наличие договора на номер, указанный в мессенджере, аккаунт будет заблокирован.