Картам "Мир" повысили защиту от мошенников

Национальная система платежных карт (НСПК), оператор национальной платежной системы "Мир", запустила новый функционал, предназначенный для обмена информацией о скомпрометированных банковских картах. Об этом говорится в ответе НСПК на запрос "Российской газеты".

Сейчас такой функционал доступен для всех участников платежной системы "Мир", подключенных к платформе "Диспут+", отметили в НСПК. Сейчас опцию поддерживают более 180 банков, уточнили там. Компрометация карты - это раскрытие ее данных (логин и пароль от интернет-банка, пин-код или CVV-код, одноразовый смс-пароль) третьим лицам. Эти данные могут быть использованы для незаконного доступа к деньгам владельца карты.

"НСПК постоянно работает над повышением уровня безопасности платежных операций и совершенствованием существующих систем противодействия мошенничеству. Новый функционал "Скомпрометированные карты", реализованный на базе диспутной платформы НСПК, предназначен для обмена информацией как между участниками платежной системы "Мир", так и между банками и платежной системой", - сообщили в НСПК.

Там отметили, что функционал позволит более быстро и адресно предоставлять участникам информацию о скомпрометированных платежных инструментах, а также оперативно реагировать на всех уровнях - как банков, так и платежной системы. Нововведение позволит принимать необходимые меры по противодействию разным видам мошенничества, добавили в НСПК.

Как ранее заявлял в интервью "Российской газете" зампред Банка России Герман Зубарев, основными каналами мошеннических атак на кошельки граждан стали звонки по телефону и выманивание данных банковских карт через фишинговые сайты.