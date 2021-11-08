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08.11.2021 12:10
Рубрика: Экономика

Комнаты в российских городах подорожали за год на 17%

Текст: Марина Трубилина

Комнаты в российских городах подорожали за год на 17%, сообщает портал "Мир квартир". Средняя по стране комната стоит 976 202 рубля.

Фото: iStock
Аренда малогабаритных квартир в России за год подорожала на 11%

Рекордсмен по подорожанию такого жилья - Сочи, здесь за год цены взлетели вдвое - до 3,4 млн рублей. Дороже комнаты только в Москве - 4,1 млн рублей. Сказалось влияние моратория на новое строительство, считают эксперты портала. В Краснодаре в связи с таким же мораторием комнаты подорожали на 54,8%.

Более чем на четверть выросли цены в Калининграде (+48,4%), Севастополе (+48,4%), Санкт-Петербурге (+37,4%), Чите (+36,6%), Москве (+33,3%), Казани (+29,6%), Симферополе (+29,4%) и Владикавказе (+26,3%).

Большая часть лидеров списка - курорты и туристические центры, отмечает гендиректор портала Павел Луценко. Тем, кому сильно выросшие цены не позволяют приобрести квартиру, покупают комнату, чтобы провести отпуск у моря, зиму в теплом климате или поработать удаленно в новой обстановке. Другие считают, что приобретение любой недвижимости в период роста цен - хорошая инвестиция, и покупают то, что по карману.

Из 69 городов, проанализированных экспертами, комнаты подешевели лишь в десяти. В Ростове-на-Дону цены упали на 3,8%, в Нижнем Тагиле - на 3,7%, Ижевске - на 3,2%, Магнитогорске - на 2,2%, Рязани и Ульяновске - на 2,1%. Незначительно снизились цены также в Оренбурге (-1,6%), Архангельске (-0,4%), Самаре (-0,4%) и Чебоксарах (-0,3%).

При этом в следующем году может наступить некоторое охлаждение цен, считает Луценко. Выросшие цены иногда больше говорят об ожиданиях продавцов, чем о реальном спросе. А интерес к комнатам заметно ниже, чем к квартирам.

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