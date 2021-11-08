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08.11.2021 11:43
Рубрика: В мире

Корабли ВМС США зашли в порт Батуми

Текст: Юрий Когалов
Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney и сопровождающий его эсминец Porter зашли в порт Батуми. Об этом проинформировали в посольстве США в Грузии.
Фото: Ozan KOSE / AFP Фото: Ozan KOSE / AFP
Фото: Ozan KOSE / AFP

"Добро пожаловать, Mount Whitney и Porter! Спустя пять лет флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney вернулся в Грузию", - отмечается на странице дипмисии в социальной сети Facebook. В посольстве напомнили, что Mount Whitney не в первый раз оказывается в порту Батуми, в последние годы он сюда заходил пять раз.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Напомним, флагман Шестого флота ВМС США вошел в акваторию Черного моря на прошлой неделе. Как сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, передвижения корабля отслеживаются силами и средствами Черноморского флота. По словам министра обороны Сергея Шойгу, "это постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны".

Стоит отметить, что Mount Whitney - это командный корабль типа Blue Ridge. Он предназначен для управления масштабными десантными операциями и использования в качестве плавучего штаба. Серьезного ракетного вооружения он не имеет. На нем установлены пара 35-мм пушек, несколько пулеметов и корабельный зенитный комплекс малого радиуса действия.

В мире США В мире экс-СССР Грузия

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