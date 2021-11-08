Косачев оценил перспективы отношений России и Германии

Новости

Число беженцев на польской границе достигло двух тысяч человек 18:38
Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолете 18:21
Львова-Белова предложила ввести интернет-помощь для борьбы с кибербуллингом 18:19
Власти Москвы предупредили о снегопаде в ночь на вторник 18:17
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 250 млн 18:15
Захарова напомнила Варшаве об ее участии в разрушении Ирака 17:52
В ПФР перечислили основания для прекращения выплаты пенсии 17:34
В РПЦ призвали авторов селфи на фоне храмов уважать чувства верующих 17:17
В Москве отменили Неделю моды 17:04
Глава МИД РФ оценил возможность встречи в "нормандском формате" 16:59
Топ-менеджер "Газпрома" заявил о готовности "Северного потока-2" к запуску 16:52
Инфекционист: Привитые мешают мутации COVID-19 16:50
"Салавату Юлаеву" засчитано поражение в матче КХЛ с "Трактором" 16:38
Детский омбудсмен назвала меру против травли в школах 16:28
Суд оштрафовал Google и Telegram на 6 млн рублей 16:19
Синоптики предупредили о резком скачке давления в Москве 16:17
В ФХР рассказали о ситуации с допуском Евгения Кузнецова на ОИ-2022 16:11
Вирусолог заявил о росте случаев COVID-19 среди детей в десятки раз 16:10
Заболевшему COVID-19 Валерию Гаркалину провели экстренную операцию 16:09
Мясников назвал причины головной боли по утрам 16:05
ГИБДД Москвы призвала автомобилистов срочно сменить резину 16:02
Голикова поручила регионам разобраться в причинах дефицита врачей 15:57
В ПФР назвали условия назначения досрочной пенсии для предпенсионеров 15:34
В Таганроге осудили инженера авиазавода, травившего коллег таллием 15:29
Песков рассказал о жилищных субсидиях для чиновников 15:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
08.11.2021 18:26
Рубрика: Власть

Косачев оценил перспективы отношений России и Германии

Текст: Дмитрий Гончарук
Смена правящей коалиции в ФРГ мало отразится на общем характере отношений с Россией, считает заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

"Текущие процессы как в отношениях двух стран, так и в более широком контексте, между Западом и Востоком, определяются более фундаментальными факторами, чем политические силы в отдельно взятой стране. В России и впредь хотели бы рассчитывать на традиционный прагматизм германских элит и их стремление к диалогу с Россией даже в самые трудные времена", - сказал Косачев, выступая на "Потсдамских встречах". Его слова приводит пресс-служба СФ.

Фото: AFP/Ludovic MARIN
Меркель не будет заниматься политикой после ухода с поста канцлера

По оценке сенатора, с учетом известных осложнений в двусторонних отношениях формат "Потсдамских встреч" остался фактически единственным значимым каналом межобщественного диалога, тем весомее его миссия и тем выше ответственность его участников. Мероприятие проходит под патронатом главы МИД РФ Сергея Лаврова и федерального министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса.

Косачев отметил, что по завершении эпохи блокового противостояния обозначились две ключевые проблемы, с которыми столкнулся мир и которые решающим и крайне негативным образом повлияли на отношения России и Запада. "Это утверждение де-факто неравенства в международных отношениях, которое сейчас пытаются закрепить де-юре через подмену международного права неким "порядком, основанным на правилах", а также выход интеграционных структур Запада - НАТО и ЕС за пределы собственной компетенции и собственных границ", - пояснил он.

В этих условиях отношения между Москвой и Берлином были "лучшими среди худших", отметил политик. "Немалая заслуга политического руководства Германии и лично канцлера Ангелы Меркель в том, что позиция ФРГ не отличалась той же радикальностью, которая отмечается у ряда других стран Евросоюза", - добавил Косачев.

Косачев: Россию будет трудно обвинить в эскалации конфликта с НАТО
Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации

Главное сегодня

Топ-менеджер "Газпрома" заявил о готовности "Северного потока-2" к запуску
Google и Telegram оштрафованы за неудаление запрещенного контента
Лавров: Директор ЦРУ признал необходимость соблюдения Минских соглашений
Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолете
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 250 млн
Как проходит перепись населения и что о стране может сказать статистика
Депутаты ГД пообещали "РГ": История с компенсацией за "испорченную" "Ласточку" приведет к изменению законодательства