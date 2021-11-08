Косачев оценил перспективы отношений России и Германии

Смена правящей коалиции в ФРГ мало отразится на общем характере отношений с Россией, считает заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

"Текущие процессы как в отношениях двух стран, так и в более широком контексте, между Западом и Востоком, определяются более фундаментальными факторами, чем политические силы в отдельно взятой стране. В России и впредь хотели бы рассчитывать на традиционный прагматизм германских элит и их стремление к диалогу с Россией даже в самые трудные времена", - сказал Косачев, выступая на "Потсдамских встречах". Его слова приводит пресс-служба СФ.

По оценке сенатора, с учетом известных осложнений в двусторонних отношениях формат "Потсдамских встреч" остался фактически единственным значимым каналом межобщественного диалога, тем весомее его миссия и тем выше ответственность его участников. Мероприятие проходит под патронатом главы МИД РФ Сергея Лаврова и федерального министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса.

Косачев отметил, что по завершении эпохи блокового противостояния обозначились две ключевые проблемы, с которыми столкнулся мир и которые решающим и крайне негативным образом повлияли на отношения России и Запада. "Это утверждение де-факто неравенства в международных отношениях, которое сейчас пытаются закрепить де-юре через подмену международного права неким "порядком, основанным на правилах", а также выход интеграционных структур Запада - НАТО и ЕС за пределы собственной компетенции и собственных границ", - пояснил он.

В этих условиях отношения между Москвой и Берлином были "лучшими среди худших", отметил политик. "Немалая заслуга политического руководства Германии и лично канцлера Ангелы Меркель в том, что позиция ФРГ не отличалась той же радикальностью, которая отмечается у ряда других стран Евросоюза", - добавил Косачев.