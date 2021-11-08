Лавров: Россия готова к любым провокациям со стороны НАТО

Российская Федерация готова к любым провокациям со стороны НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим венесуэльским коллегой Феликсом Пласенсиа.

"Мы в отношениях с натовцами уже многие годы привыкли готовиться к любым провокациям", - отметил глава МИД, добавив, что Россия полностью готова к такому развитию событий.

При этом учения НАТО в Черном море министр связал со стремлением США и их союзников наращивать политику сдерживания РФ. Как обратил внимание Лавров, они проводятся в нарушение основополагающего акта Россия-НАТО.

Глава МИД РФ напомнил, что по данному соглашению Североатлантический альянс взял на себя обязательство не заниматься перемещением своей военной инфраструктуры на восток. Тем не менее этот акт был полностью нарушен в своей ключевой части и продолжает нарушаться, отметил Лавров, имея в виду заинтересованность США в создании военно-морских баз в Румынии, Болгарии. И это при том, что документ все превозносили как образец для мирного сосуществования и налаживания партнерства между РФ и НАТО.