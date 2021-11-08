Лавров: Россия готова к любым провокациям со стороны НАТО

Новости

В ПФР назвали условия назначения досрочной пенсии для предпенсионеров 15:34
В Таганроге вынесен приговор об отравлении таллием 34 работников авиазавода 15:29
Песков рассказал о жилищных субсидиях для чиновников 15:13
Скончалась 21-летняя российская волейболистка "Уфимочки-УГНТУ" 15:12
ПФК ЦСКА объявил о расторжении контракта с защитником Седриком Гогуа 14:48
Россияне предпочитают читать, а не слушать книги 14:39
Литва направит войска к границе с Польшей и Беларусью 14:38
Путину доложили о работе над китайским вертолетом 14:22
Роспотребнадзор рассказал, для кого наиболее опасен парагрипп 14:01
В Подмосковье проверят все хостелы после массовых драк мигрантов 13:59
"Выписка не за горами": состояние Александра Серова улучшилось 13:31
Во Внуково задержали двух пассажиров с килограммом кокаина в желудке 13:29
Захарян и Самошников не помогут сборной России в матчах с Кипром и Хорватией 13:20
Песков: Сокращение сроков QR-кодов не обсуждается и не обсуждалось 13:19
Большая группа беженцев пересекла белорусско-польскую границу 13:18
В Татарстане начались учения ОДКБ "Нерушимое братство - 2021" 13:12
В Подмосковье занято 90 процентов детских ковидных коек 13:10
Песков заявил об отсутствии национальной подоплеки в недавних драках 13:09
Бирюков: Коммунальная техника переведена на зимний режим работы 13:07
Автолюбителей столичного региона предупредили о первом гололеде 13:03
Умер легендарный арабский певец-рекордсмен Сабах Фахри 13:02
Беларусь через российские порты поставит нефтепродуктов на 35% сверх плана 13:00
Срок ареста экс-губернатора Хабаровского края Фургала могут продлить 13:00
Даниэль Ортега побеждает на выборах президента Никарагуа 12:59
Песков назвал непростой ситуацию с мигрантами на границе Беларуси 12:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
08.11.2021 15:11
Рубрика: Власть

Лавров: Россия готова к любым провокациям со стороны НАТО

Текст: Юрий Когалов
Российская Федерация готова к любым провокациям со стороны НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим венесуэльским коллегой Феликсом Пласенсиа.
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

"Мы в отношениях с натовцами уже многие годы привыкли готовиться к любым провокациям", - отметил глава МИД, добавив, что Россия полностью готова к такому развитию событий.

Фото: AFP/Raigo Pajula
В Минске заявили о наращивании сил НАТО у границ Беларуси

При этом учения НАТО в Черном море министр связал со стремлением США и их союзников наращивать политику сдерживания РФ. Как обратил внимание Лавров, они проводятся в нарушение основополагающего акта Россия-НАТО.

Глава МИД РФ напомнил, что по данному соглашению Североатлантический альянс взял на себя обязательство не заниматься перемещением своей военной инфраструктуры на восток. Тем не менее этот акт был полностью нарушен в своей ключевой части и продолжает нарушаться, отметил Лавров, имея в виду заинтересованность США в создании военно-морских баз в Румынии, Болгарии. И это при том, что документ все превозносили как образец для мирного сосуществования и налаживания партнерства между РФ и НАТО.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Южная Америка Венесуэла Правительство МИД Международные организации НАТО Россия и США

Главное сегодня

Песков назвал непростой ситуацию с мигрантами на границе Беларуси
Путин поговорил по телефону с директором ЦРУ
Совет попечителей МХАТ им. Горького прекратил свои отношения с театром
Гинцбург рассказал о необходимом для защиты от COVID-19 уровне антител
В Роспотребнадзоре заявили о большей схожести симптомов COVID-19 и ОРВИ
Как проходит перепись населения и что о стране может сказать статистика
Депутаты ГД пообещали "РГ": История с компенсацией за "испорченную" "Ласточку" приведет к изменению законодательства