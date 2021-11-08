Литва и Польша построят "колючий забор" на своих восточных границах

Новости

Гинцбург рассказал о необходимом для защиты от COVID-19 уровне антител 01:49
Пользователи Twitter проголосовали за продажу Маском 10 процентов акций Tesla 01:24
Утечка газа названа возможной причиной взрыва в кафе Казахстана 00:55
В баскетбольной Единой лиге "Локо" отыгрался у "Енисея" с "минус 17" 07.11.2021
Витория: Если покину "Спартак", у меня останется много историй, которые смогу рассказать 07.11.2021
Салливан: Президент Байден отказался от принципа "Америка на первом месте" 07.11.2021
Трусова пропустит Гран-при Японии из-за травмы ноги 07.11.2021
Более 295 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 07.11.2021
Главный тренер "Локомотива": Я доволен ничьей со "Спартаком" 07.11.2021
Инженерные войска усилили робототехническими комплексами "Уран-6" и "Уран-14" 07.11.2021
"Локомотив" в большинстве упустил победу над "Спартаком" 07.11.2021
Россиянин Бедрин завершил сезон в "Формуле-4" победой 07.11.2021
Россияне переключились с электронных книг на бумажные 07.11.2021
"Голодающий" Саакашвили отказался от лечения в тюрьме 07.11.2021
Климент Колесников выиграл третью личную дистанцию на домашнем ЧЕ 07.11.2021
"Спартак" остался в меньшинстве в первом тайме матча с "Локомотивом" 07.11.2021
Пловец Бородин победил на ЧЕ с юниорским рекордом мира 07.11.2021
Кирпичникова выиграла третье золото ЧЕ по плаванию в Казани 07.11.2021
В Подмосковье задержаны семеро участников массовой драки 07.11.2021
"Ливерпуль" заинтересовался полузащитником "Динамо" Захаряном 07.11.2021
На Крымском мосту ограничат движение автотранспорта 07.11.2021
Экстренно госпитализирована солистка "Время и Стекло" Надя Дорофеева 07.11.2021
Греф оценил доступность жилья в России 07.11.2021
В офисе Зеленского опровергли информацию о войсках РФ у границ Украины 07.11.2021
Фрегат "Адмирал Эссен" отработал прикрытие Крыма от воздушного удара 07.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
08.11.2021 01:16
Рубрика: В мире

Литва и Польша построят "колючий забор" на своих восточных границах

Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8603)
Литва и Польша начали огораживаться от соседней Беларуси, запустив строительство многокилометровой пограничной стены, увенчанной рядами колючей проволоки. Таким сомнительным с точки зрения европейской гуманности способом Вильнюс и Варшава надеются перекрыть доступ на свою территорию тысячам нелегальных мигрантов, которые транзитом через белорусскую территорию стремятся попасть в Евросоюз.
Граница Литвы и Беларуси, 2021 год: Вильнюс при молчаливой поддержке Брюсселя собирается остановить поток беженцев в Евросоюз стеной с рядами колючей проволоки. Фото: REUTERS Граница Литвы и Беларуси, 2021 год: Вильнюс при молчаливой поддержке Брюсселя собирается остановить поток беженцев в Евросоюз стеной с рядами колючей проволоки. Фото: REUTERS
Граница Литвы и Беларуси, 2021 год: Вильнюс при молчаливой поддержке Брюсселя собирается остановить поток беженцев в Евросоюз стеной с рядами колючей проволоки. Фото: REUTERS

Как сообщает агентство Reuters, Литва в течение года затратит 152 миллиона евро на строительство 500-километрового участка железного забора высотой 4 метра. Польше возведение более чем 100-километрового инженерного заграждения с несколькими рядами спирали Бруно (местные чиновники скромно называют это сооружение барьером) обойдется значительно дороже - в 352 миллиона евро, согласно данным Deutsche Welle. Источники этих весьма значительных для бюджетов обеих стран средств СМИ не называют. Однако известно, что в минувшем сентябре представители МВД двух государств на встрече в Вильнюсе согласовали совместное обращение к Брюсселю за финансовой поддержкой строительства пограничной стены под предлогом необходимости защиты "внешней границы ЕС".

Фото: AP Photo/David Cliff
Более 20 экоактивистов задержаны на шествии в Глазго

Несмотря на все заявления представителей Еврокомиссии на публику о необходимости защиты прав беженцев и мигрантов, вероятно, фонды ЕС раскошелились на этот проект. В случае реализации он, без сомнения, приведет лишь к новым жертвам среди преимущественно сирийских, иракских и афганских беженцев, отчаянно штурмующих литовско-польскую границу со стороны Беларуси в надежде получить политическое убежище в ЕС, и в очередной раз подтвердит лицемерие и двойные стандарты самой "единой Европы", которая всего несколько лет назад поучительным тоном критиковала экс-президента США Дональда Трампа за его жесткую иммиграционную политику и строительство стены на границе с Мексикой.

Вот, в частности, что в феврале 2017 года говорила на этот счет экс-еврокомиссар по внешней политике Федерика Могерини: "В Европе у нас есть история, которая говорила о том, что каждый раз, когда кто-то инвестирует в разделение и стены, можно оказаться в тюрьме с построенными стенами вокруг себя. У нас есть история и традиция, что мы празднуем, когда стены падают, а мосты возводятся".

Граница США и Мексики, 2018 год: Этот забор, который Дональд Трамп приказал построить, чтобы не пускать нелегальных мигрантов, чиновники из ЕС наперебой называли "негуманным". Фото: REUTERS

Казалось бы, со времен Могерини не так уж и много воды утекло, но "традиции Европы" резко поменялись. Сегодня Брюссель не только молчаливо смотрит на выстраивание руками "младоевропейцами" железных заборов с колючей проволокой на восточной границе ЕС, но и, вероятно, финансирует этот процесс.

"Как же западники на все лады издевались над строительством стены на американо-мексиканской границе, - с иронией напомнила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. - Оказалось, #ЭтоДругое со всеми вытекающими. Когда стена "кого надо" стена, о нее можно разбить все высокие стандарты, которыми ранее пытались разрушить стену "неправильную". Она также напомнила о недавних публикациях в европейских СМИ о "целенаправленной и противозаконной программе", в рамках которой специальные группы в униформе без опознавательных знаков выдавливают мигрантов за пределы границ ЕС. Причем, как уверены журналисты, униформы этих вышибал покупаются за счет средств ЕС, выделившего странам Юго-Восточной Европы 532 миллиона евро на "защиту границ".

Кстати

По данным СМИ, через восточную границу в Литву к настоящему времени нелегально попали более 4 тысяч выходцев из стран Ближнего Востока и Азии, а более 5 тысяч человек были в буквальном смысле силой вытолканы литовскими пограничниками обратно в Беларусь. Применяют силу и спецсредства к отчаявшимся мигрантам и в Польше, многочисленные факты чего были зафиксированы на видео и выложены в интернет. Ранее польские власти разместили на границе с Беларусью военных и ввели запретную зону в приграничных районах, куда, судя по сюжету Euronews под названием "Бедственное положение мигрантом в ловушке между Польшей и Беларусью", не пускают даже журналистов.

В мире Европа Литва В мире Европа Польша

Главное сегодня

Гинцбург рассказал о необходимом для защиты от COVID-19 уровне антител
В Москве закончились нерабочие дни
Чумаков назвал уровень коллективного иммунитета для победы над штаммом "дельта"
Сенатор Ковитиди: Европейцы четко осознают значимость "Северного потока - 2"
В Подмосковье задержаны участники массовой драки
CША существенно модернизировали боевые части баллистических ракет
В римском амфитеатре нашли тайную комнату для смертников и гладиаторов