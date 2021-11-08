Литва и Польша построят "колючий забор" на своих восточных границах

Литва и Польша начали огораживаться от соседней Беларуси, запустив строительство многокилометровой пограничной стены, увенчанной рядами колючей проволоки. Таким сомнительным с точки зрения европейской гуманности способом Вильнюс и Варшава надеются перекрыть доступ на свою территорию тысячам нелегальных мигрантов, которые транзитом через белорусскую территорию стремятся попасть в Евросоюз.

Как сообщает агентство Reuters, Литва в течение года затратит 152 миллиона евро на строительство 500-километрового участка железного забора высотой 4 метра. Польше возведение более чем 100-километрового инженерного заграждения с несколькими рядами спирали Бруно (местные чиновники скромно называют это сооружение барьером) обойдется значительно дороже - в 352 миллиона евро, согласно данным Deutsche Welle. Источники этих весьма значительных для бюджетов обеих стран средств СМИ не называют. Однако известно, что в минувшем сентябре представители МВД двух государств на встрече в Вильнюсе согласовали совместное обращение к Брюсселю за финансовой поддержкой строительства пограничной стены под предлогом необходимости защиты "внешней границы ЕС".

Несмотря на все заявления представителей Еврокомиссии на публику о необходимости защиты прав беженцев и мигрантов, вероятно, фонды ЕС раскошелились на этот проект. В случае реализации он, без сомнения, приведет лишь к новым жертвам среди преимущественно сирийских, иракских и афганских беженцев, отчаянно штурмующих литовско-польскую границу со стороны Беларуси в надежде получить политическое убежище в ЕС, и в очередной раз подтвердит лицемерие и двойные стандарты самой "единой Европы", которая всего несколько лет назад поучительным тоном критиковала экс-президента США Дональда Трампа за его жесткую иммиграционную политику и строительство стены на границе с Мексикой.

Вот, в частности, что в феврале 2017 года говорила на этот счет экс-еврокомиссар по внешней политике Федерика Могерини: "В Европе у нас есть история, которая говорила о том, что каждый раз, когда кто-то инвестирует в разделение и стены, можно оказаться в тюрьме с построенными стенами вокруг себя. У нас есть история и традиция, что мы празднуем, когда стены падают, а мосты возводятся".

Граница США и Мексики, 2018 год: Этот забор, который Дональд Трамп приказал построить, чтобы не пускать нелегальных мигрантов, чиновники из ЕС наперебой называли "негуманным". Фото: REUTERS

Казалось бы, со времен Могерини не так уж и много воды утекло, но "традиции Европы" резко поменялись. Сегодня Брюссель не только молчаливо смотрит на выстраивание руками "младоевропейцами" железных заборов с колючей проволокой на восточной границе ЕС, но и, вероятно, финансирует этот процесс.

"Как же западники на все лады издевались над строительством стены на американо-мексиканской границе, - с иронией напомнила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. - Оказалось, #ЭтоДругое со всеми вытекающими. Когда стена "кого надо" стена, о нее можно разбить все высокие стандарты, которыми ранее пытались разрушить стену "неправильную". Она также напомнила о недавних публикациях в европейских СМИ о "целенаправленной и противозаконной программе", в рамках которой специальные группы в униформе без опознавательных знаков выдавливают мигрантов за пределы границ ЕС. Причем, как уверены журналисты, униформы этих вышибал покупаются за счет средств ЕС, выделившего странам Юго-Восточной Европы 532 миллиона евро на "защиту границ".

Кстати

По данным СМИ, через восточную границу в Литву к настоящему времени нелегально попали более 4 тысяч выходцев из стран Ближнего Востока и Азии, а более 5 тысяч человек были в буквальном смысле силой вытолканы литовскими пограничниками обратно в Беларусь. Применяют силу и спецсредства к отчаявшимся мигрантам и в Польше, многочисленные факты чего были зафиксированы на видео и выложены в интернет. Ранее польские власти разместили на границе с Беларусью военных и ввели запретную зону в приграничных районах, куда, судя по сюжету Euronews под названием "Бедственное положение мигрантом в ловушке между Польшей и Беларусью", не пускают даже журналистов.