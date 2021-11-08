В мире
08.11.2021 12:02
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко доложили о работе нефтехимического комплекса

Условия функционирования отечественных предприятий в Союзном государстве и реализация инвестиционных проектов стали основными темами, которые обсуждались 8 ноября во время доклада у Александра Лукашенко председателя концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова и вице-премьера Юрия Назарова.

Фото: AP PHoto
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Подчеркнув особое значение, которое оказывает на развитие регионов нефтехимический комплекс, президент задал ряд вопросов, касающихся реализации планов по наполнению бюджета, поставкам сырья, ситуацией на фоне вводимых Западом санкционных мер, передает пресс-служба главы государства.

Белорусский руководитель поинтересовался и ситуацией в условиях функционирования белорусских и российских предприятий: "Разница все-таки у нас здесь есть еще. И налоговый маневр присутствует. Мы тут наполовину вроде бы как-то договорились, но проблемы есть. И какова эта разница в условиях хозяйствования в Союзном государстве?"

Как проинформировал главу государства Андрей Рыбаков, в этом году обеспечена стабильная работа всех организаций, входящих в состав концерна "Белнефтехим". "Обеспечен положительный темп объемов промышленного производства, при этом мы не работаем на склад, а выгружаем свою продукцию на экспорт. Даже удельный вес остатков снижается по сравнению с началом текущего года", - пояснил руководитель концерна.

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