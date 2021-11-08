Львова-Белова предложила ввести интернет-помощь для борьбы с кибербуллингом

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова выступила с инициативой опробовать в стране практику интернет-помощи детям в противостоянии кибербуллингу, случаи которого, по данным детского омбудсмена, стали увеличиваться.

Львова-Белова, выступая в Совете Федерации, отметила, что "вызов для нас - это травля в интернете, кибербуллинг". Он акцентировала внимание на том, что дети стали больше времени проводить в социальных сетях, "даже негативное мнение окружающих может оказывать большее влияние, чем реальная травля". Поэтому, убеждена детский омбудсмен, "очень важно формировать навыки безопасного цифрового поведения, апробировать практику интернет-помощи".

Как заметила Мария Львова-Белова, в мире растет число специалистов, которые ведут работу с детьми в цифровой среде. Они вступают в переписку, даже участвуют в деструктивных сетевых группах и таким образом "пытаются работать с детьми, которые высказывают экстремистские идеи в виртуальном пространстве". Львова-Белова предложила перенимать этот опыт, чтобы обезопасить детей в цифровом пространстве.