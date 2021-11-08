Максимов: Законы театра таковы, что новый худрук должен всех потрясти первым спектаклем

А что, Максимов, спрашивал я себя, не испытываешь ли ты неловкости, собираясь писать о премьере "Жестоких игр" Алексея Арбузова в Театре имени Моссовета? Ведь в этом самом театре ты сам только что поставил спектакль, да и отношения с моссоветовцами у тебя самые дружеские - кто ж поверит в твою объективность?

Так думал я, глядя постановку. Когда голос сверху - режиссера? Бога? судьбы? - сообщил мне, что спектакль окончен, я понял: писать буду непременно. С постановщиком спектакля и худруком театра Евгением Марчелли у нас совершенно разный взгляд на театр. Даже удивительно, что он разрешил идти в своем театре моей интерпретации Мережковского - надеюсь, это говорит о широте его взглядов.

Итак, для своего дебюта в качестве худрука на большой сцене театра Марчелли выбирает пьесу Арбузова "Жестокие игры". Выбор смелый, потому что не очевидный. Законы театральной жизни таковы, что новый худрук должен всех потрясти своим первым спектаклем. Марчелли мог бы пойти по простому пути, например, собрать звезд и сочинить мюзикл. Но он выбрал советскую пьесу про молодых.

Первый спектакль все равно рассматривается как манифест худрука. И для Марчелли было важно, чтобы именно - сегодня, именно - Арбузов и именно - с молодыми актерами в центре. Почему?

У зрителей, которые не видели спектакль, к видящим, в сущности, всегда только один вопрос: "Стоит идти или не стоит?" В данном случае для меня ответ однозначный: "Стоит". Это мастерски сделанный, ни на что не похожий, своеобразный спектакль.

Для своего дебюта в качестве худрука на большой сцене театра Марчелли выбирает пьесу Арбузова "Жестокие игры". Выбор смелый, потому что не очевидный

Марчелли - мастер, это важно. Увы, сегодня не так уж много режиссеров, которые умеют не переписать чужую пьесу, а прочесть ее театральным языком. Марчелли умеет. "Жестокие игры" мастерски поставлены. Здесь все играет на идею, действие идет без пауз и остановок. Огромное количество режиссерских придумок.

Я искренне порадовался за своих коллег по спектаклю "Гроза прошла". Здесь же художник-постановщик Анастасия Бугаева сделала своеобразную, очень точную декорацию и костюмы, которые не просто одежда, но визитная карточка персонажа. А художник по свету Нарек Туманян поставил умный и точный свет.

Мы, жители XXI века, живем, не замечая друг друга. Наше время - время общения не личностей, а аватарок. Нам некогда остановиться, поговорить с человеком, хотя бы попытаться понять его. К большинству людей мы относимся как к функции: это коллега, это продавец, это покупатель... Носясь в толпе, мы живем на безлюдье и привыкли к этому.

Как мне кажется, именно эту тему нашел Марчелли в пьесе и об этом поставил спектакль. Молодые люди, играющие в жестокие игры, сами люди не жестокие. Они равнодушные ко всему в мире, в том числе и к себе.

Грандиозная сцена, когда на сцену выходят артисты в разноцветных дождевиках (браво, Анастасия Бугаева), и мы зримо видим толпу равнодушно глядящих людей. В толпе - Ольга Анохина, Александр Голобородько, Евгений Данчевский, Мария Кнушевицкая, Лилия Волкова, Марина Кондратьева, другие известные актеры, пришедшие сыграть в массовке и поддержать спектакль. Опытные и знаменитые артисты, которые пришли, чтобы поддержать спектакль о молодых - замечательный символ!

Я футбольный болельщик и знаю, что футбол бывает открытый и закрытый. Молодые играют открыто: рисуют картинки по женской фотографии и по женскому телу; танцуют; в полуголом виде читают Лермонтова; и все время показывают нам, как тяжела и одинока их жизнь. Пошлости я не заметил. Все красиво. И однозначно.

А что, Максимов, продолжаю я разговор с самим с собой, а ты всерьез считаешь, что хорошо понимаешь театр, можешь оценивать все, и твои критерии точны и правильны? И не знаю что ответить.

Я зритель с определенным опытом и определенным вкусом. Да и возраст у меня, красиво говоря - зрелый. Я оцениваю молодых людей - аватаров с намеком на судьбу, с намеком на страдания. Но сопереживаю я поколению отцов. Александр Бобровский, Лариса Кузнецова, Ирина Климова, Александр Яцко, Андрей Межулис играют, на мой вкус, блестяще. В их ролях есть все то, к чему я привык: страсть, тема, судьба. Молодые герои весьма понятны, немолодые, на мой вкус, - неоднозначны, противоречивы, а потому мне интересны.

Это серьезная заявка на новую, непохожую на прежнюю, жизнь Театра имени Моссовета

Поколение отцов показывает "закрытый футбол", когда сказано и продемонстрировано меньше, чем скрыто; когда мне, зрителю, остается огромное пространство до-думать, до-переживать, до-сочувствовать. В этом смысле работа Ирины Климовой мне представляется виртуозной: настолько интересной, неоднозначной и глубокой получается ее героиня.

Отдельно надо сказать про Екатерину Девкину - исполнительницу роли Нели. Сказать надо следующее: я открыл актрису. Девкина играет характер, в котором мне, зрителю, интересно разбираться. Придираться в этой работе тоже есть к чему, но разбираться интересней.

Главное достоинство "Жестоких игр" Евгения Марчелли в том, что это - очень живой спектакль. Как все живое - он противоречив, иногда вызывает восторг, иногда - отторжение. Это серьезная заявка, заявка на новую, непохожую на прежнюю, жизнь Театра имени Моссовета. Как все живое, надеюсь, он будет вызывать споры. И интерес. В том числе зрительский.

Являются ли "Жестокие игры" манифестом будущего Театра имени Моссовета? Не знаю. Манифест не манифест - это все слова. Интересно ли ждать новых спектаклей Марчелли? Безусловно - да. Хотя бы для того, чтобы поспорить. И это - главный итог.