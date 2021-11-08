Медведев назвал приоритеты нового бюджета РФ

Поддержка семей с детьми и помощь наиболее уязвимым категориям граждан являются приоритетами проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы. Об этом заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Документ должен быть основной для дальнейшего развития страны, обеспечить людям весь спектр гарантий со стороны государства, подчеркнул он в ходе обсуждения "единороссами" поправок ко второму чтению бюджета.

"Значительную часть всех расходов - почти треть - планируется отвести на социальный блок", - напомнил Медведев. Приоритеты, по его словам, остаются прежними - это поддержка семей с детьми, защита наиболее уязвимых категорий граждан, помощь людям, у которых есть ограничения по здоровью.

Кроме того, предусмотрены весьма значительные расходы на совершенствование сферы образования и здравоохранения, в том числе первичного звена. Повышенное внимание, добавил председатель ЕР, должно быть уделено таким направлениям как социальное развитие села, помощь регионам в строительстве и ремонте дорог, создание спортивной инфраструктуры в малых городах и сельской местности.

Медведев напомнил, что представители партии брали на себя обязательства в ходе предвыборных баталий. "Это как раз и есть первичная проверка на прочность тех обещаний, которые давались в ходе выборов, - заявил он. - Мы напрямую, через бюджет приступаем к осуществлению планов, сформированных в рамках народной программы".

Глава партии рекомендовал депутатам от ЕР в Госдуме более наступательно отстаивать свою позицию в диалоге с оппонентами, выступающими, по сути, против наращивания социальных расходов бюджета.

"Наши коллеги ведь когда голосуют против бюджета, они голосуют против огромного количества важнейших социальных решений, - указал Медведев. - Надо им это предъявлять. А люди должны знать об этом, страна должна знать своих героев".