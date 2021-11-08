Онкологи с умеренным оптимизмом высказались о новом методе выявлении рака

Онкологи из Кембриджского университета нашли зависимость развития опухоли от генома.

Cеквенирование генома - определение его последовательностей - дает возможность более точно определять причины образования опухоли. Это поможет точнее выбирать стратегию лечения.

Доклад об этом прозвучал на конференции британского Национального института исследований рака "Фестиваль NCRI", который проводился с 8 по 12 ноября 2021 года.

Ученые получили геномы 36 детей, страдавших от рака, и образцы опухолей, 23 вида. Затем провели анализ различий генома.

В двух случаях они подтвердили существующий диагноз, в четырех - привели к его изменению. В восьми случаях с помощью анализа генома исследователи получили новую информацию о возможных прогнозах течения болезни. Для семи детей удалось подобрать эффективные методы лечения.