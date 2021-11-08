Минфин предложил запретить вывоз лома драгоценных металлов из России

Министерство финансов предложило ввести временный запрет на вывоз лома драгоценных металлов из России. Проект постановления размещен на портале нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу отмечается, что драгоценные металлы являются "важнейшим видом военно-стратегического и промышленного сырья, без которого невозможно функционирование предприятий военно-промышленного комплекса, электроники, гражданского самолетостроения, автомобильной, нефтехимической, ювелирной промышленности и многих других отраслей народного хозяйства".

Минфин отмечает, что сейчас на российском рынке драгоценных металлов отмечаются недостаточные запасы источников сырья для полной загрузки производственных мощностей российских перерабатывающих предприятий.

"Уровень загрузки производственных мощностей для аффинажа всех видов сырья, содержащего драгоценные металлы, составляет не более 30%", - говорится в пояснительной записке.

В документе отмечается, что дефицит сырья приводит к издержкам российских аффинажных предприятий и, в конечном счете, "влечет за собой удорожание готовой продукции, содержащей драгоценные металлы".

Ограничения на экспорт предлагается ввести с 1 января по 30 июня 2022 года.

По данным Минфина, основными потребителями сырья, содержащего драгоценные металлы, в России являются аффинажные предприятия (специализируются на переработке промышленных полуфабрикатов, концентратов и сплавов с целью извлечения высокочистых драгоценных металлов). Сейчас в стране насчитывается 11 подобных заводов, 80% российских драгметаллов производят четыре предприятия - ОАО "Красцветмет", АО "Приокский завод цветных металлов", АО "Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов" и АО "Новосибирский аффинажный завод".