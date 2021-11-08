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08.11.2021 20:57
Рубрика: Происшествия

Минюст объяснил, что особо опасные заключенные не окажутся на крупных стройках

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 253(8604)
Министерство юстиции РФ объяснило "РГ" суть инициативы, создающей дополнительные стимулы для заключенных проситься на принудительные работы. То есть уезжать из колоний на большие стройки страны.
В России, по данным минюста, порядка 182 тысяч осужденных имеют право на замену наказания в виде лишения свободы на принудительные работы. Фото: Сергей Михеев В России, по данным минюста, порядка 182 тысяч осужденных имеют право на замену наказания в виде лишения свободы на принудительные работы. Фото: Сергей Михеев
В России, по данным минюста, порядка 182 тысяч осужденных имеют право на замену наказания в виде лишения свободы на принудительные работы. Фото: Сергей Михеев

Самое главное - никто не приглашает в бригады особо опасных заключенных. Если у человека слишком тяжелые статьи, ему еще придется постараться, чтобы получить шанс.

Фото: photoxpress
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"Осужденным за особо тяжкие преступления" предлагается увеличить срок наказания, после отбытия которого возможна замена лишения свободы принудительными работами", - рассказали в ведомстве.

Иными словами, человеку придется дольше ждать того момента, когда у него появится право попросить, чтобы ему позволили искупить оставшуюся вину трудом. Принудительные работы - гуманное наказание, не являющееся лишением свободы. Его отбывают в исправительных центрах. Но человек, сидящий там, не сидит в полном смысле слова. Он не является заключенным. У него на руках есть сотовый телефон. Ему можно ходить в магазины. Сейчас исправительные центры создаются при крупных предприятиях и больших стройках. Например, в Москве осужденные, отбывающие принудительные работы, участвуют в программе реновации. Строят дома.

Ведомство подготовило пакет законопроектов, в целом стимулирующих заключенных, отсидевших определенный срок, подавать ходатайства о переводе в исправительные центры. Однако путевку из колоний в такие центры должны получить лишь те, кто, как говорится, твердо встал на путь исправления.

"Следует учесть, что за особо тяжкие преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание, - рассказали в ведомстве. - В связи с этим для снижения общественных рисков и преступных рецидивов, а также для более успешной подготовки осужденных к возвращению в общество целесообразно поэтапное изменение вида исправительного учреждения. А именно - сначала перевод из колонии строгого режима в колонию-поселение, а затем замена неотбытой части лишения свободы более мягким наказанием (например, принудительными работами) и далее - условно-досрочное освобождение". То есть сначала осужденному по очень тяжелым статьям смягчат режим. И то лишь в том случае, если он этого достоин. А потом, если к человеку появится доверие, ему могут дать шанс поработать.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Минюст

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