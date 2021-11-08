Минюст объяснил, что особо опасные заключенные не окажутся на крупных стройках

Министерство юстиции РФ объяснило "РГ" суть инициативы, создающей дополнительные стимулы для заключенных проситься на принудительные работы. То есть уезжать из колоний на большие стройки страны.

В России, по данным минюста, порядка 182 тысяч осужденных имеют право на замену наказания в виде лишения свободы на принудительные работы. Фото: Сергей Михеев

Самое главное - никто не приглашает в бригады особо опасных заключенных. Если у человека слишком тяжелые статьи, ему еще придется постараться, чтобы получить шанс.

"Осужденным за особо тяжкие преступления" предлагается увеличить срок наказания, после отбытия которого возможна замена лишения свободы принудительными работами", - рассказали в ведомстве.

Иными словами, человеку придется дольше ждать того момента, когда у него появится право попросить, чтобы ему позволили искупить оставшуюся вину трудом. Принудительные работы - гуманное наказание, не являющееся лишением свободы. Его отбывают в исправительных центрах. Но человек, сидящий там, не сидит в полном смысле слова. Он не является заключенным. У него на руках есть сотовый телефон. Ему можно ходить в магазины. Сейчас исправительные центры создаются при крупных предприятиях и больших стройках. Например, в Москве осужденные, отбывающие принудительные работы, участвуют в программе реновации. Строят дома.

Ведомство подготовило пакет законопроектов, в целом стимулирующих заключенных, отсидевших определенный срок, подавать ходатайства о переводе в исправительные центры. Однако путевку из колоний в такие центры должны получить лишь те, кто, как говорится, твердо встал на путь исправления.

"Следует учесть, что за особо тяжкие преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание, - рассказали в ведомстве. - В связи с этим для снижения общественных рисков и преступных рецидивов, а также для более успешной подготовки осужденных к возвращению в общество целесообразно поэтапное изменение вида исправительного учреждения. А именно - сначала перевод из колонии строгого режима в колонию-поселение, а затем замена неотбытой части лишения свободы более мягким наказанием (например, принудительными работами) и далее - условно-досрочное освобождение". То есть сначала осужденному по очень тяжелым статьям смягчат режим. И то лишь в том случае, если он этого достоин. А потом, если к человеку появится доверие, ему могут дать шанс поработать.