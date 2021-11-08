Минюст РФ включил в список СМИ-иноагентов адвоката Павлова и ряд юристов

Министерство юстиции РФ включило межрегиональное общественное движение "Российская ЛГБТ-сеть" в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

Также был дополнен список СМИ-иноагентов: в него внесены пять граждан. В их числе адвокат советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова Иван Павлов и бывшие участники созданной им адвокатской организации "Команда 29" Валерия Ветошкина, Елена Скворцова и Максим Оленичев. Кроме того, в реестр СМИ- иноагентов внесен Максим Заговора, который руководил медиаотделом "Команды 29". Напомним, закон разрешает вносить в реестр СМИ-иноагентов еще и физических лиц.

Как напоминает ТАСС, в октябре Павлов был объявлен в розыск по делу о разглашении данных следствия. В начале сентября юрист уехал в Грузию, но сообщил, что отъезд из России является временной мерой, и он рассчитывает вернуться. Руководство адвокатского объединения "Команда 29" в июле приняло решение о роспуске организации из-за претензий прокуратуры и Роскомнадзора. Перед этим сайт "Команды 29" был заблокирован по требованию Роскомнадзора и на основании требования Генеральной прокуратуры. В надзорном ведомстве сочли, что на ресурсе распространяли информационные материалы организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

Как заявил "Интерфаксу" первый вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Евгений Семеняко, адвокат Иван Павлов в последнее время позиционировал себя больше как политик. "То, что Иван Павлов, как адвокат, своей профессиональной деятельностью дал возможность для принятия такого рода решения, очень огорчает. Убежден, что адвокатскому сообществу надо серьезнее задумываться о последствиях как для себя лично, так и для всей профессиональной корпорации, когда прибегаешь к тем или иным политическим акциям", - заявил Евгений Семеняко. По его словам, "Иван Павлов в последнее время больше себя позиционирует как политик, а адвокатскую практику зачастую использует для подкрепления этого амплуа".

"Случившееся сейчас заставляет определиться, что нам делать и как действовать дальше, необходимо извлечь из этого урок", - отметил Семеняко. При этом он добавил, что считает сам закон об иноагентах "несовершенным с точки зрения того, что позволяет на практике очень широко его трактовать ". Сам Иван Павлов сообщил, что намерен обжаловать решение.