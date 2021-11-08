Мишустин рассказал о цифровой трансформации в промышленности

По его словам, власти намерены реализовать несколько проектов по инновационному развитию обрабатывающей отрасли. Соответствующее распоряжение уже подписано, в документе перечислены четыре основных проекта: "Умное производство" (цель - формирование системы поддержки отечественных программных решений), "Цифровой инжиниринг" (внедрение технологий виртуальных испытаний продукции), "Новая модель занятости" (совершенствование механизмов подбора кадров) и "Продукция будущего" (расширение возможностей по кастомизации продукции, то есть выпуску изделий под заказ конкретного потребителя).

По словам Мишустина, стратегические направления утверждаются на период до 2030 года, при этом раз в год возможна корректировка для сохранения актуальности.

"В четыре раза увеличим финансовую поддержку отечественных проектов в области промышленного программного обеспечения - это технологии интернет-вещей, искусственного интеллекта, робототехники, сенсорики, виртуальной и дополненной реальности", - отметил премьер-министр.

Внедрение цифровых технологий позволит повысить производительность труда, снизить себестоимость товаров и ускорить их вывод на рынок, добавил Мишустин. По его словам, к 2030 году доля отечественных электронных компонентов должна превысить 40%.