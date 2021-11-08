Москва последовательна в своей нацеленности на мировые экологические стандарты

Климатическая конференция ООН, собравшая делегатов из 196 стран, включая политиков, журналистов, представителей некоммерческих организаций и бизнеса, затронула много вопросов. В числе главных тем - попытка договориться о правилах имплементации Парижского соглашения, а также обеспечить стабильное оказание помощи наименее экономически развитым странам, совершающим "зеленый переход".

Напомним, в 2020 году Москва вошла в список 88 городов мира - лидеров по защите окружающей среды (CDP Cities A). Такая высокая оценка говорит о том, что столица строит устойчивый здоровый и процветающий мегаполис, удобный для места жизни и работы граждан, предпринимает эффективные меры для борьбы за сохранение экологии. Актуальная городская экоповестка содержит вопросы транспорта, строительства, благоустройства, раздельного сбора мусора и разумного использования ресурсов.

Экология в приоритете

Москва с каждым годом становится все более экологичным городом. Объем выбросов СО2 за последние 20 лет уменьшился на четверть при том, что население города за это время выросло на два миллиона человек, согласно информации, размещенной на официальном сайте мэра. В столице проводятся масштабные реконструкции заводов, сокращаются выбросы вредных веществ в атмосферу. За последние 11 лет в городе высажено более 10 миллионов деревьев и кустарников.

В сентябре состоялось официальное открытие парка на Павелецкой площади. Продолжается реконструкция 30-километрового парка "Яуза", в этом году завершены работы на двух больших участках площадью 50 га. В Раменках, где столичный экодевелопер "Донстрой" реализует проекты "Огни", "Событие" и "Река", будет благоустроено почти 24 га территории. Компания заявила, что там будут высажены клены, липы, крупные кустарники и разбиты цветники с многолетними растениями. А в парке "Зеленая река" уже появилось более 180 взрослых крупномеров высотой до пяти метров и 3,5 тысячи декоративных кустарников, а также около 6 тысяч цветов. Из полюбившихся москвичам мест стоит отметить Шелепихинскую набережную, которую упомянутый выше экодевелопер благоустроил и сделал любимым местом для прогулок, отдыха и занятий спортом тысяч горожан.

Городской транспорт тоже в экотренде. По словам замначальника энергетических и инновационных проектов ГУП "Мосгортранс" Артема Бурлакова, "к концу нынешнего года планируется нарастить количество электробусов на столичных дорогах до 1 тысячи, а к 2030 году заменить весь общественный транспорт на экологически чистый". Впрочем, уже сегодня Москва занимает первое место в Европе и Америке по количеству экотранспорта.

Инфраструктура для экологически чистого транспорта

На пути к "углеродной нейтральности", к которой стремятся многие страны мира, Минпромторг России разрабатывает концепцию перехода на экологически чистый транспорт. Ведомство планирует к 2030 году установить требования к автопроизводителям по доле продаж "зеленого" транспорта, работающего на водороде, электричестве и газе. Денис Мантуров назвал это "включением в процесс "зеленого разворота" России".

Для Москвы, возможно, этот переход будет чуть проще, чем для других городов. Ведь столичные застройщики уже на этапе проектирования заявляют о том, что их объекты будут предусматривать всю необходимую инфраструктуру для развития альтернативных видов транспорта. Например, работающий по принципам зеленого девелопмента "Донстрой" активно поддерживает городской общественный проект "Велобайк" и размещает на своих объектах, помимо обычных велопарковок, станции для зарядки электровелосипедов. Такие станции уже работают в ЖК "Алые паруса", "Символ", "Сердце столицы". Новые проекты компании предусматривают инфраструктуру для экотранспорта. Например, в жилом комплексе "Остров" на западе Москвы создаются безбарьерные маршруты, парковки и станции зарядки для электромобилей.

Рациональность во всем

Решение климатических проблем не ограничивается вопросами озеленения и перехода на экологически чистый транспорт. Представители мирового сообщества акцентируют внимание на рациональном использовании ресурсов, осознанном потреблении и ответственном отношении к окружающей среде. В масштабах мегаполиса остро встает вопрос экоконструирования объектов и снижения энергопотребления.

Уже сейчас можно посмотреть, какие объекты на карте города имеют "зеленый" статус. Для этого необходимо обратить внимание на их сертификацию. Существует несколько международных систем со своим набором жестких требований к экологичности: американские LEED и WELL, британская BREEAM. В России имеется и своя национальная система сертификации "Зеленые стандарты". Тот же "Донстрой", например, первым среди девелоперов сертифицировал жилой дом по системе LEED, а сейчас компания уже проектирует целый комплекс по данному стандарту. Главное условие для получения LEED - снижение энергопотребления и высокие требования к системам вентиляции. На бытовом уровне жители получают чистый воздух и значительную экономию на коммунальных платежах.

В итоге бизнес, заботящийся об окружающей среде и вкладывающий ресурсы в сбережение зеленого пространства города, позволяет современным мегаполисам, таким, как Москва задавать мировую экологическую повестку.