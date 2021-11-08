На премьер-министра Ирака совершили покушение беспилотниками

После покушения в воскресенье утром аль-Казыми появился на телевидении и призвал "к спокойствию и сдержанности ради Ирака". Покушение на премьера совершено на фоне острого внутреннего кризиса в стране из-за результатов недавних парламентских выборов.

В заявлении иракской службы безопасности сообщается, что неудавшаяся попытка убийства была совершена с помощью трех беспилотников с взрывными устройствами, которые пытались поразить резиденцию премьера, расположенную в хорошо охраняемой "зеленой зоне" Багдада. Кроме того, атаке предшествовала интенсивная перестрелка в центре города. Ведомство проинформировало, что два беспилотника были уничтожены, но третий проник на территорию в тот момент, когда аль-Казыми входил в дом.

Позже на крыше резиденции премьера также обнаружили неразорвавшийся снаряд. Как передает телеканал Sky News Arabia, его обезвредили саперы. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.