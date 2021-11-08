Назван лучший смартфон до 22 тысяч рублей. И это не Samsung

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали октябрьский рейтинг самых производительных смартфонов в бюджетной ценовой категории.

Так, в сегменте до 1999 юаней (около 22000 рублей) лидером стал Redmi Note 10 Pro - он набрал в текстах мощности почти 475 тысяч баллов. В России его стоимость начинается от 21800 рублей. Второе место среди недорогих аппаратов занял Motorola Edge S, а третье - realme GT Neo2T.

В ценовом диапазоне от 2000 до 2999 юаней (22000 - 33500 рублей) первые три места заняли смартфоны realme GT, realme GT Neo2 и iQOO Neo5, а в категории 3000-3999 юаней (33500 - 44600 рублей) - Meizu 18 Pro, iQOO 8 Pro и Oppo Find X3 Pro.