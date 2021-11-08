Названы главные способы снижения цен на продукты

Власти и производители продуктов ищут способы удержать цены в магазинах. Для стабилизации цен на мясо и мясную продукцию обсуждается вариант отмены пошлин на небольшой объем импортных свинины и говядины. Производители пытаются заменить ингредиенты более дешевыми, а сети увеличивают долю товаров под своими торговыми марками - на их продвижение не надо тратиться, и значит, такие товары дешевле.

О том, что обнуление пошлин на импортные свинину и говядину как одна из мер по стабилизации цен обсуждается с минсельхозом, "РГ" подтвердили в трех отраслевых ассоциациях. Но пока конкретных решений и тем более возможных параметров нет, говорит гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. В минсельхозе ситуацию не комментируют.

По данным Росстата, мясо и птица за год подорожали почти на 17,7%. Абсолютным "чемпионом" среди продуктов стало мясо птицы, подорожавшее почти на 31%. В октябре минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции на 2021 год с 5,8% до 7,4%. Одной из причин глава ведомства Максим Решетников назвал рост цен на мясо. По его словам, основные проблемы продовольственной инфляции - в недостатке предложения.

Россия давно вышла на самообеспеченность по птице и свинине. И рост производства продолжается. Хотя в этом году, действительно, наблюдается снижение прироста производства из-за вспышек африканской чумы свиней (АЧС), признает Ковалев. Однако пик АЧС уже пройден. В течение трех последних недель наблюдается обвал оптовых цен: шашлычный сезон закончен и спрос снизился, а пострадавшие год назад от АЧС животноводческие комплексы отчасти восстановили объемы производства свинины, поясняет эксперт. При этом в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию новые предприятия, в связи с чем в 2022 году ожидается рекордный прирост производства.

"Если сюда прибавить еще и импорт, будет очень тяжелая ситуация - мы тогда будем думать, как спасти среднеэффективные животноводческие предприятия. И тогда мы действительно будем искать по всему миру недостающие объемы свинины. А сейчас они нам не нужны", - поясняет Ковалев.

Он считает, что рост цен на свинину минимален в сравнении со многими другими продуктами, включая мясо. В рознице свинина подорожала на 10-14%, тогда как себестоимость производства выросла на 25-30%. Подорожали ветпрепараты, витамины, упаковка, но больше всего - корма. Вместе с тем сейчас потребление свинины в России находится на максимуме за последние 30 лет, поскольку это одно из самых доступных видов мяса, за исключением птицы.

Производители ищут способы уменьшить себестоимость продукции. Это может напрямую отражаться на качестве еды

Помимо объема потребления, увеличивается спрос на разделанное, упакованное, готовое мясо или полуфабрикаты. А это дополнительная наценка, добавляет председатель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. На мясо птицы, как более доступный продукт, спрос растет быстрее, в том числе и за счет производителей колбас и деликатесов, которые таким образом стараются снизить себестоимость производства.

Снижать себестоимость производства пытаются не только производители колбасы. Так, в федеральном центре "Агроэкспорт" при минсельхозе наблюдают снижение экспорта сухого обезжиренного молока (СОМ) из России. Только в августе (последние данные Федеральной таможенной службы) он снизился на 49%. "На внутреннем рынке России сыворотка, как замещающий СОМ товар, оказалась менее привлекательна в цене, что отразилось на большем внутреннем потреблении СОМ и снижении объема его экспорта", - поясняют в "Агроэкспорте".

В Союзмолоке фиксируют снижение производства сгущенки - на 10% за девять месяцев 2021 года. Сгущенка активно используется в кондитерской отрасли, в общепите, которые все больше используют растительные жиры для удешевления конечной продукции. Это одна из возможных причин снижения производства, считают в союзе.

В Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "АСКОНД" допускают, что отдельные производители, оценивая динамику роста цен на все ключевые сырьевые ингредиенты и упаковку, будут разрабатывать новые виды кондитерских изделий с использованием менее дорогих ингредиентов. Однако заверяют, что кондитерская отрасль очень консервативна в выборе сырья для конечной продукции, потому что малейшее изменение в рецептуре ведет к изменению вкусовых качеств. Искушенный потребитель может не принять такие инновации и отказаться от такого товара в пользу более качественных аналогов.

В Национальном союзе мясопереработчиков заверяют, что практически лишены возможности вносить изменения в рецептуру своей продукции, поскольку жесткие ограничения заложены в ГОСТах и техрегламентах. Для стабилизации цен они видят выход как раз в открытии беспошлинного импорта свинины и говядины. В результате появления дополнительного источника предложения мяса ожидается, что рынок стабилизируется и рост стоимости мяса наконец-то прекратится, уверены в ассоциации.

Меняя ингредиенты на более дешевые, риск "скатиться" до фальсификата очень высок, считает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. В этом смысле важно не вводить потребителя в заблуждение. "Если на трех бочках с творогом написаны три разные цены, лучше честно написать, где натуральный творог, где с примесью пальмового масла, а где пальмовое масло с примесью творога", - поясняет эксперт. Он признает, что у производителя в существующей ситуации значительного роста стоимости продовольствия не так много способов сдержать рост цен на конечную продукцию. Помимо удешевления производства или допуска импортной продукции, конечную стоимость может снизить, например, увеличение в рознице доли товаров собственных торговых марок (СТМ) - когда товары производятся по заказу торговой сети. На их продвижение производителям не надо тратиться и, значит, такие товары дешевле. По данным агентства Infoline, по итогам 2020 года общий товарооборот частных марок превысил 1 трлн рублей, показав рост более чем на 40%. И в этом году рост продолжается.