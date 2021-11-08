Опрос: Почти половина европейцев не готовы менять привычки ради экологии

По данным опроса девяти тысяч жителей Британии, Германии, Испании, Нидерландов, Новой Зеландии, Польши, Сингапура, США и Франции, 46 процентов респондентов не считают нужным менять свои привычки, чтобы помочь природе. Это при том, что 78 процентов обеспокоены климатическими изменениями.

Трое из четырех опрошенных гордятся тем, что уже делают для планеты. "Это ставит под вопрос, захотят ли люди делать больше", - отмечают авторы исследования из компании Kantar Public. По их словам, на вопрос о том, что могло бы помочь разрешить климатический кризис, люди больше склонны отвечать "инновации и технологические открытия", чем "индивидуальные и коллективные усилия, нацеленные на изменения". Только 51 процент сказали, что точно будут действовать, чтобы помочь природе. 14 процентов ответили, что не будут, и 35 процентов - что не уверены, потому что есть и "причины за", и "причины против".