Песков: Эффект от нерабочих дней в России будет понятен через неделю

Эффект нерабочих дней в стране будет понятен через неделю. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока рано делать вывод, он будет понятен только где-то через неделю", - заметил Песков.

Он напомнил про заявления глав регионов, в первую очередь столичного градоначальника Сергея Собянина. "Мы живем в Москве, и наш мэр сказал, что ситуация в этом плане стабилизируется с распространением и уровнем заболеваемости в московском регионе", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

"Это дало основания не продлевать этот режим в Москве, - объяснил Песков. - Но полный эффект можно будет как-то осознавать в более длинной перспективе".