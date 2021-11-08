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08.11.2021 13:15
Рубрика: Власть

Песков: Эффект от нерабочих дней в России будет понятен через неделю

Текст: Кира Латухина
Эффект нерабочих дней в стране будет понятен через неделю. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока рано делать вывод, он будет понятен только где-то через неделю", - заметил Песков.

В Москве сохранится ряд ограничений после нерабочих дней

Он напомнил про заявления глав регионов, в первую очередь столичного градоначальника Сергея Собянина. "Мы живем в Москве, и наш мэр сказал, что ситуация в этом плане стабилизируется с распространением и уровнем заболеваемости в московском регионе", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

"Это дало основания не продлевать этот режим в Москве, - объяснил Песков. - Но полный эффект можно будет как-то осознавать в более длинной перспективе".

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