Песков назвал непростой ситуацию с мигрантами на границе Беларуси

Все меры безопасности в связи с ситуацией с беженцами на границе Беларуси и Польши принимаются, заверил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы не сомневаемся, что миграционные службы Беларуси принимают все необходимые меры, чтобы ситуацию удерживать в законном русле. И, конечно, не сомневаемся, что учитываются и соображения безопасности, и возможные обеспокоенности в связи с тем, что эти мигранты могут перетекать и на нашу территорию", - сказал Песков журналистам.

"Меры принимаются, но ситуация, безусловно, непростая. И, конечно, большой груз ложится на плечи белорусских властей", - отметил представитель Кремля.