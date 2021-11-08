Песков рассказал о жилищных субсидиях для чиновников

Жилищные субсидии получают чиновники, у которых нет другой возможности получить жилье, а не высокооплачиваемые госслужащие. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Да, там существует определенная программа помощи", - заметил Песков, комментируя по просьбе журналистов материалы ряда СМИ-иноагентов на этот счет. "Здесь не верна сама постановка вопроса. Действительно, есть чиновники, которые обладают такими средствами, но такие чиновники просто не могут пользоваться такими программами поддержки", - уточнил он, отвечая на вопрос о том, что субсидии якобы получили высокооплачиваемые госслужащие, у которых уже был не один объект недвижимости.

Поддержку получают чиновники, "которые не обладают финансовыми средствами, не имеют возможностей иных завести жилье и так далее", продолжил пресс-секретарь президента. При этом он добавил, что с материалами расследования СМИ не ознакомился.