Почему Байден отказался от принципа "Америка на первом месте"

Президент США Джо Байден отказался от принципа "Америка на первом месте" (America first), который был краеугольным камнем внешне- и внутриполитического курса его предшественника Дональда Трампа. Об этом в эфире телеканала CNN на минувших выходных заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Если бывший хозяин Белого дома исходил из того, что только агрессивно-односторонний подход наилучшим образом отвечает национальным интересам Вашингтона, то Байден полагает иначе - этот принцип на самом деле "ставит Америку на последнее место".

Впрочем, в лучших традициях политической кухни США, где броские и узнаваемые слоганы (особенно нанесенные на яркие кепки или другие предметы гардероба) зачастую подменяют избирателям понимание самой сути проблем, у Байдена припасен собственный лозунг "Отстроим заново лучше!" (Build Back Better). С этим посылом, рассчитанным прежде всего на домашнюю аудиторию, нынешний президент США и пришел к власти 11 месяцев назад.

С тех пор, правда, ничего "отстроить заново" пока так и не удалось - лишь в минувшую пятницу, после многомесячной политической борьбы, конгресс утвердил план развития инфраструктуры страны в объеме более 1,2 триллиона долларов. Как ожидается, Байден подпишет этот документ в ближайшее время, и сотни миллиардов долларов наконец-то будут инвестированы в строительство американских мостов и дорог, модернизацию общественного транспорта и программ транспортной безопасности, развитие портов, аэропортов и других инфраструктурных объектов. При этом следует иметь в виду, что изначально амбиции Байдена были куда больше - его администрация запрашивала у конгресса 3,5 миллиарда долларов, которые в ходе разменов между членами Демократической и Республиканской партий на Капитолийском холме были сокращены более чем в два раза.

В итоге, с имиджевой точки зрения, громко презентованный электорату, но "сдувшийся" в кулуарах вашингтонской бюрократии пассаж Build Back Better оказался для нынешнего президента США куда менее выигрышным, чем в свое время трамповский America first. Такой вывод можно сделать по результатам последних соцопросов, согласно которым рейтинг одобрения американцами деятельности демократа Джо Байдена опустился до рекордно низкой отметки - 37,8 процента.

Впрочем, отдельные элементы узкоэгоистичного подхода к международным делам времен Трампа по-тихому унаследованы администрацией Байдена, которая не спешит отменять его ключевые положения: снижать взвинченные таможенные тарифы на конкурентоспособные иностранные товары, ликвидировать политически мотивированные экономические и финансовые санкции.

В лучших традициях политической кухни США у Байдена припасен собственный лозунг "Отстроим заново лучше!"

А если вспомнить, что в Европе на саммитах G7 и НАТО Байден занимался не столько подтверждением приверженности Америки союзническим отношениям, сколько сколачиванием антикитайской коалиции в угоду насущным нацинтересам США, то в реальный отказ вашингтонского истеблишмента от самой сути пресловутого лозунга America first верится с трудом. О чем в первую очередь и следует помнить американским партнерам.